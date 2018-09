RECENZE: Ivan Král hraje po svém, ale zní i jako Rolling Stones

Tedy, nahrát desku za tři dny může v době, kdy se písničky produkčně piplají týdny a měsíce, působit jako neskutečný kalup. Taková sedmdesátková kytarová hudba, jakou na své nové album vesměs Král nahrál, však nežádá přešpekulovanost ani postprodukční lesk. Bubny, basa, dvě kytary, občas nějaké klávesy a nazdar. Prostě rokenrol.

Colors Autor: Ivan Král Hodnocení­: 65 %

Úvodní písnička Lazy Girl připomene Rolling Stones, to asi především důmyslně pojatými kytarami ve stylu Richardse a Wooda i specifickým zvukem bicích. Stouni z toho prostě čpí, ale přitom nejde o žádnou vykrádačku.

Další pohledy na nejen hudební minulost přidává skladba It’s You inspirovaná kdysi zpěvačkou Debbie Harry, kterou Král doprovázel v kapele Blondie, nebo Wasn’t It Great, v níž vzpomíná na legendární newyorský klub CBGB.

Deska je to autorská, hudbu napsal Král, texty jeho životní partnerka Cindy Hudsonová, a navzdory vlastně strohému nástrojovému obsazení většiny nahrávek je i tak plná barev, které avizuje už její titul. V první polovině je spíš pomalejší, místy až melancholická, později se písně trochu rozjedou, i když vyložené vypalovačky tu bude posluchač hledat marně. Sám Král tvrdí, že je přenechává mladším, i když z jeho živých vystoupení víme, že energie mu nechybí.

Ivan Král - Lazy Girl

Nejspíš nikdo nečeká, že Colors budou atakovat přední příčky hitparád, nicméně pro milovníky poctivé kytarové hudby dejme tomu sedmdesátých let bude album příjemným výletem do minulosti, pro pamětníky potom i do mládí.

A je dobře, že takové desky vycházejí, protože v rámci celého spektra hudby naštěstí nemusí existovat jen nejkomerčnější mainstream na jedné a těžko uchopitelná alternativa na druhé straně. Díky bohu za každou normální milou nahrávku.