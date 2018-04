Kde potkal Bruce Lee Šíleného Maxe? Seriál Badlands vzniká v troskách hotelu

Tento svět je postaven na krvi. Nikdo není nevinný. Vítejte v Badlands. To je jen konec průvodního proslovu, který před více než dvěma lety uvedl novou televizní show, seriál Into the Badlands. Na první pohled se tehdy mohlo zdát, že mix východního bojového umění s postapokalyptickým světem, kde se bojuje o benzin a opium, nenabídne nic nového.

Jakoby Bruce Lee vstoupil do světa Šíleného Maxe. Podivná nadžánrová kombinace, kde se hlavní hrdina Sunny (Daniel Wu) proplétá feudálním světem budoucnosti, hledá mytické město Azra a především neustále bojuje, však více než zaujal. Televizní stanice AMC ostatně právě uvedla na obrazovky první díly třetí série.

Ač si tvůrci za vzor vybrali klasiku čínské literatury, tedy Wu Čcheng-enovo Putování na západ (u nás známé jako Opičí král), je jasné, že po očku pokukují po fenomenálním úspěchu Hry o trůny. V Badlands místo rodů narazíte na sedmičku baronů, feudálních vládců, kteří mají svoji armádu, zástupce a hlavně svůj znak. Baron Quinn, za kterého bojoval hlavní hrdina, na něm nesl bílého pásovce na vínovém poli. Symbolem seriálu však jsou stejně tak lány vlčích máků, ze kterých se vyrábí ceněné opium.

Mixování kultur

A červenající se louky s umělými vlčími máky se staly poznávacím znamením i natáčení třetí řady seriálu. Nedaleko Dublinu, na loukách nad městečkem Bray, jich bylo k vidění spoustu. Právě tady mimo jiné vznikaly exteriéry k třetí řadě, která je oproti předchozím dvěma mnohem výpravnější a spektakulárnější.

Pestrobarevný postapokalyptický svět budoucnosti, kde se míchají asijské bojové motivy s typicky středověkými střety armád či bída rozvráceného světa s vynálezy budoucnosti, se zde podařilo dotáhnout k dokonalosti. Nadužívaným množstvím krve a bojových scén si přitom série nadále zachovává lákavou patinu béčkových asijských filmů. Tedy něčeho, co jí získalo fanoušky po celém světě.

Ale nenatáčelo se jen tady, stanice AMC tvůrcům seriálu pořídila areál zkrachovalého Kilternan Hotel & Country Club. Právě tento neuvěřitelný, zpola nedostavěný a zpola rozpadlý komplex budov, který měl být díky nedalekým sjezdovkám obrovským sportovištěm, se stal místem, kde celý seriál vzniká od nákresů zbraní až po došívání kostýmů.

Už sama specifičnost zarůstajícího nedokončeného areálu naznačuje, kde tvůrci berou neustále nové nápady, jak v seriálu mixovat nejrůznější kultury. Herci v čele s Danielem Wu a Emily Beechamovou třeba absolvují každodenní trénink v prostorách bazénu. Tam, kde se měli koupat hosté či relaxovat sportovci, jsou nyní vyskládány žíněnky a přední tváře Into the Badlands zde trénují kopy a otočky.

Chobotnice jako zbraň

Barevnost seriálu však nejvíce vynikne v dolních patrech areálu, kde tvůrci vytvořili doslova továrnu na výrobu kostýmů. „Tady máme náboženské a rituální kostýmy, tyto jsou spíše bojové,“ provádí nás Giovanni, vrchní kostymář seriálu, mezi šičkami a řadami ramínek. „Výroba kostýmu nekončí jeho ušitím, na obrazovce musí působit autenticky, obnošeně. Máme tady speciální oddělení, které pracuje na úpravě kostýmů do obnošené podoby,“ vysvětluje taje takové práce temperamentní návrhář a zavádí nás do oddělení, kde mají na starosti bělení a přebarvování nově ušitých kostýmů.

Místnosti vévodí obří sušička, okolo které stojí spoustu praček, ostatně vlhko je tu skutečně jak v prádelně. „Kostým je třeba nabarvit, vybělit a pak znovu nabarvit,“ přibližuje postup. „Nikdy jich nemáte dost, v seriálu neustále někdo umírá. A když se náhodou vrátí, potřebuje zase nový kostým,“ stěžuje si naoko na neutuchající invenci scenáristů.

VIDEO: Upoutávka k seriálu Into the Badlands 2 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Některé kostýmy se navíc v seriálu jen mihnou, což nejvíce vynikne v případě, jedná-li se o obří armádu, kde je třeba vyrobit desítky kusů. Ještě hůře jsou na tom v tomto smyslu tvůrci zbraní a nejrůznějších rekvizit, jak zjišťujeme v sousední „Model room“, kde naplno jedou 3D tiskárny.

Zaujme nás zde model malé silikonové chobotnice, která se povaluje mezi bezpočtem kopí, mečů a kuší. „Na její výrobě se podílelo několik modelářů, jeden kus trvá vyrobit i několik týdnů. Těch chobotnic přitom bylo potřeba několik a v různých velikostech,“ popisuje náročnou práci Philip z produkce.

A opět – mořští tvorové se v seriálu pouze mihnou v jedné bojové scéně, kdy je bojovníci vrhají na své protivníky. Oproti kostýmu, který lze třeba přešít, se však taková propracovaná chobotnice už bude navždy válet ve skladu a bavit návštěvníky. Tvůrci Into the Badlands mají mořské tvory v oblibě; dalším zvířecím modelům totiž mezi obligátními koňmi vévodí obří žralok.

Koho překvapí chobotnice jako nástroj k boji, ještě více by zíral na silikonový psací stroj, který taktéž v jedné scéně posloužil jako zbraň. Chlapi z modelářského oddělení jsou na něj obzvlášť hrdí, ostatně dokud se člověk nedotkne měkké silikonové struktury, vypadá jako opravdový.

Stejně jako fanoušky seriálu, kteří nyní mohou na AMC sledovat nové díly, tak nekonečná invence tvůrců baví i lidi z týmu. V areálu Kilternan nuda rozhodně nehrozí.