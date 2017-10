VIDEO: Slovenští Inekafe se v klipu vydávají na neznámou planetu

Skladba Sínus dopadu podle frontmana kapely Vratka Rohoně ukazuje, jak vypadá zvuk Inekafe v roce 2017. „Sínus dopadu zachovává kontakt se zvukem, který naši posluchači znají. Kapely ale občas nabídnou i pohled do jiných hudebních sfér, mimo vlastní standard. A to je i tento případ. I pro nás je Sínus výjimečná píseň, která se dlouho tvarovala, až najednou vykrystalizovala do podoby, na které nebylo už co měnit,“ popisuje Rohoň.

Text je podle jeho slov popisem hledání lásky v nekonečném prostoru skrz kosmické metafory. A proč Sínus dopadu? „Sínus je goniometrická funkce, která zjednodušeně řečeno vyjadřuje hodnotu úhlu. V tomto případě jsem měl na mysli úhel dopadu světla coby nositele naděje pro člověka,“ vysvětluje zpěvák.

Videoklip s tématem lásky, zpracovaným skrz příběh letu hlavní postavy – astronauta do vesmíru a jeho kontaktem s civilizací na jiné planetě, je pohledem zkušeného českého režiséra Ondřeje Urbance, tvořícího pod značkou ManaWorld.

Album 22 svetelných rokov podpočí Inekafe prosincovým turné v pěti městech na Slovensku a v Česku. U nás budou hrát v Praze a Brně.