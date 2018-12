RECENZE: Kapela IMT Smile dává lekci nejen v psaní písniček

Dalo by se dlouze rozebírat, která skladba vznikla v jakém studiu nebo co se točilo do analogového pásu, a tudíž na jeden zátah a bez střihů, ale je to vlastně úplně zbytečná honba za maličkostmi. Sice důležitými pro výsledek, ale nepodstatnými pro jeho vnímání.

Snad jen vědomí, že píseň Osud s hostujícími Chinaski nahrávaly obě kapely najednou a dohromady, působí až neuvěřitelně. Protože když si to posluchač v detailně vyvedeném rozpisu v bookletu čte, čekal by burácivý sound, ale přitom nahrávka působí aspoň zpočátku až subtilně. Hudebníci, kteří dokážou pro dobro celku zkrotit vlastní ega, to je malý zázrak.

Mimochodem, každý z hvězdných hostů tu působí velmi účelně a na svém místě. Szidi Tobias dodává písní Podaj mi ruku přesně tu něžnou atmosféru, kterou skladba potřebovala. K tomu ještě nahrávka opatřená decentními smyčcovými aranžemi působí tak, jako by ji člověk slýchal už před lety, a teď se mu do uší jen povědomě vrátila.

Taky Poď so mnou, jejímž spoluautorem a spoluinterpretem je raper Kali, je se svými až jamajskými rytmy prosta směšnosti, která by se jinak v takovém spojení nabízela. Naléhavost Kaliho rapování i zpěvu Ivana Táslera se tu prolínají s nakažlivou samozřejmostí.

Budeme to stále my Autor: IMT Smile Hodnocení­: 90 %

A tak by šlo pokračovat skladbu po skladbě, v podstatě tu není hluché místo nebo vata. Vypíchnout lze vychytané frázování, se kterým si Tásler v průběhu jednotlivých písní pěkně pohrává. A to nejen ve skladbě pojmenované příznačně Zmena rytmu, ale také třeba Dokola. Když se totiž po poklidných slokách ozve refrén a „tak to idě dokola, jak sa do hory volá…“, zaplesá srdce každého náročnějšího posluchače.

V tom je možná hlavní kouzlo desky. Funguje sice „na první dobrou“, ale není vůbec prvoplánová. Uspokojí posluchače s vyššími nároky, ale dá se pustit i k jízdě autem, protože si nehraje na kdovíjaké umění.

IMT Smile se podařilo vydat nahrávku zdánlivě mírnou až neambiciózní, ale možná právě proto výtečnou a neotřelou. Budeme to stále my se řadí k tomu nejlepšímu, co se letos na česko-slovenské scéně objevilo.