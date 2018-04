Zpívat Tornero ve swingové úpravě je osvěžující, přiznává Csáková

Proto překvapilo, že si jako singl zpěvačka vybrala píseň Abych byla IN, kterou napsala písničkářka Patricie a na desce funguje v podstatě jako bonus.

„Příští rok bych totiž ráda natočila album, které bude mít modernější zvuk. Nemusí být zcela identický jako v písni Abych byla IN, ale intuitivně cítím, že se chci pustit do moderně nasměrované hudby s pěknými texty, která půjde od srdce. A otevřu novou kapitolu,“ vysvětluje. Desetiletou pauzu ve vydávání si „vynutily“ rodinné povinnosti. „Starší syn přišel ze školy s tím, že jsem prý slavná zpěvačka. Já zbožňovala práci ve studiu a ta kreativní část mojí profese mi začínala chybět. Takže mám strašnou chuť tvořit,“ dodává.

Za zvuku velkých kapel

Na aktuální desce se tedy zatím spíše shrnuje dosavadní dráha Csákové, a to už od dob, kdy účinkovala ve skupině Laura a její tygři. „Možná proto pořád inklinuju ke zvuku velkých kapel. A taky miluju swing, takže bigband byl jasná volba. Svých prvních dvaatřicet let hudební kariéry jsem se rozhodla uzavřít v tomto stylu,“ říká zpěvačka.

Přitom to nebyl blesk z čistého nebe. Csáková vypráví, že svoje nejznámější i méně známé písně si do swingových aranží nechala přepsat už před lety. „A když vystupuju s Golden Big Band Prague, dáváme i standardy třeba od Billie Hollidayové nebo Elly Fitzgeraldové, ale nevím, jestli by posluchače zajímalo, kdybych je zařadila na album. Byl by to prubířský kámen, protože by lidi začali srovnávat. Teď můžou srovnávat jen Csákovou s Csákovou,“ tvrdí.

Navíc swingové úpravy starších zpěvaččiných písní na desce vycházejí také na přání jejích fanoušků. „Pár koncertů v této podobě jsme absolvovali a lidi za mnou chodili, že se jim líbí a chtějí je na desce. Tak jsem si to dala jako dáreček ke svým profesním třicátinám,“ vysvětluje Csáková. „A samozřejmě je to osvěžující. Zpívat jednu píseň dvacet let stejně, to se vám zají. Ze stejného důvodu hraju i s malou kapelou a čas od času si nechám předělat základy pro koncerty, kdy zpívám na takzvaný halfplayback,“ dodává. „A ani netrpím tím, že mám znova nazpívat své starší kousky. Dokonce si myslím, že je zpívám líp než dřív.“

Spolu s Petrem Sovičem zpěvačka vybrala skladby, které by zněly dobře, ale celá deska prý vznikala intuitivně. „Nejsem ta frajerka, co by si projekt strategicky vymyslela od a do zet. Pracovali jsme na desce dva roky, něco jsme nechali odležet, dopisovaly se nové věci,“ říká zpěvačka. O aranže se postaral skladatel Augustin Bernard, jenž patří také mezi autory písní spolu s Ondřejem G. Brzobohatým či Jiřím Škorpíkem. Mezi novinky Csáková zařadila rovněž duet s Karlem Gottem Pláč.

Turné k desce Pořád jsem to já se plánuje na říjen, kromě pěti koncertů v Česku chystá Csáková dva i na Slovensku.