Na letiště do Panenského Týnce na konci června zavítá zpěvačka Lana del Rey, rockoví Nine Inch Nails nebo hiphopoví Wiz Khalifa a Macklemore. „Původně jsme ještě měli připraveného Eminema, asi mu však nakonec Panenský Týnec nevoněl,“ prozradil Rattaj Za scénou svůj sen přivézt slavného rapera na Aerodrome.

Dobré reference podle Rattaje dostali další interpreti od managementu kapely Linkin Park, která na Aerodromu zahrála loni. „Co skupina chtěla, tak dostala. Jsou to doporučení, která poté kolují ve světě těchto hvězd,“ vysvětlil miliardář.

Na letošním ročníku Aerodromu představuje v drtivé většině zahraniční interprety. „Chceme naučit Čechy chodit na světový festival doma. Aby se jim více vyplatilo zůstat tady než odjíždět do ciziny,“ odhaluje své ambice Rattaj, který poslední dva roky strávil ježděním po velkých evropských festivalech různých žánrů.

Investice do Colours of Ostrava?

Při vstupu na festivalový trh Igor Rattaj zvažoval i investici do festivalu Colours of Ostrava. Tento proces je však podle něj teprve ve fázi oťukávání. „Měl jsem tento nápad, ale nezáleží to jen na mě, ale samozřejmě také na lidech, kteří ten festival dělají,“ objasnil.

Do budoucna by se chtěl spojit s dalšími promotéry a zapracovat na vybudování venkovního areálu, kde by se mohly pořádat velké koncerty tak aby kapacitně odpovídaly požadavkům těch nejslavnějších hudebních hvězd. Místo už má vytipované, prozatím jej však nechce blíže specifikovat. Mělo by se však nacházet asi dvacet kilometrů od Prahy po dálnici.

Kromě hudby by chtěl Rattaj investovat i do jiných odvětví zábavního a kulturního průmyslu. Na dalším hudebním projektu spolupracuje s Michalem Dvořákem, společně s producentem Rudolfem Biermannem produkuje vznikající film Skleněný pokoj. „Pustil jsem se do zábavního byznysu. Je to trochu můj sen, fungoval jsem předtím hlavně mezi financemi, ale zároveň vždy inklinoval k tomuto,“ prozrazuje.