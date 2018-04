Jak proměnit české hudební festivaly? Za scénou odpoví miliardář Igor Rattaj

Kromě výše zmíněných druhý ročník festivalu Aerodrome do Panenského Týnce přiveze ještě kapely Limp Bizkit, Stone Sour nebo Chvrches, chybět nebudou ani výrazné osobnosti hiphopové scény Wiz Khalifa či Macklemore. Zahraniční jména festivalu vévodí především proto, že má Rattaj ambici se v průběhu let vyrovnat velkým evropským festivalům typu budapešťského Szigetu. Kromě interpretů se tak rozhodl investovat i do zvukové techniky, kterou bude zapůjčovat i na jiné koncerty a hudební akce.

Finančník a miliardář Igor Rattaj se narodil na Slovensku. Kromě investicí do skiareálů si jej lidé pamatují jako muže, který stojí za J&T Bank nebo společností Profimedia. V pořadu Za scénou mimo jiné zmíní, že má do budoucna v plánu investovat do dalších kulturních projektů u nás i na Slovensku. Plánovaný rozpočet festivalu Aerodrome je devadesát milionů korun.

