RECENZE: Každý kouřil v letadlech, rozplývají se Iggy Pop a Underworld

To se nakonec nezvládlo nebo nestihlo a výsledkem aktuální spolupráce je aspoň EP Teatime Dub Encounters.

Teatime Dub Encounters Autor: Underworld, Iggy Pop Hodnocení­: 75 %

Iggy Pop, Karl Hyde a Rick Smith se tedy sešli v pokoji londýnského hotelu Savoy a dali průchod svým géniům. Vzešly z toho čtyři společné skladby, kde hudbu lze připsat pravděpodobně Underworldu a texty spíše Popovi. Muzika nové nahrávky je tradičně podmanivá a obsah písní odvíjí příběhy a úvahy, jaké se dnes v hlavním proudu opravdu už nevidí.

Celé to působí, jako by Iggy Pop ty texty vymýšlel na místě. Je to mnohdy spíš vyprávění než zpěv a střídají se tu nejbizarnější vzpomínky na možnosti v minulosti.

Tak například ve skladbě Bells & Circles začíná Iggy Pop s tím, jak to bylo skvělé, když se ještě mohlo v letadlech kouřit, což byla podle něj prostě věc, při které jste se cítili dobře. Pokračuje s cestováním bez bezpečnostních kontrol a volně přechází k úvaze nad tím, že sexy letušky stálo za to sbalit. A najednou je tu historka, jak si jedné takové při letu z New Yorku do Washingtonu, D. C. řekl o číslo, dostal ho, ale protože si zároveň šňupnul gram kokainu, ztratil ho. Špatný úsudek, poznamenává. No, ale stejně – všichni v letadlech kouřili! Další songy se zaměřují na přátele, užívání LSD nebo krádež košile.

Underworld & Iggy Pop - I’ll See Big

Víc než kdy jindy zde posluchač touží být mouchou na stěně onoho hotelového pokoje a mít možnost nahlédnout do kuchyně, ve které se taková krásně bizarní muzika připravovala. Případně se poučit, které substance byly v tomto případě použity.

Ale i bez toho zůstává nahrávka Teatime Dub Encounters působivá. Tím spíš, že je krátká, úderná a nedává prostor k tomu, aby se posluchač nudil.