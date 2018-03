Dostojevského Idiota v Rokoku netrápí čas, fyzika ani pravděpodobnost

„Naše adaptace není zase tak odlišná – snad jen, že jsme si trochu rozvázali ruce a existenci postav na jevišti neovlivňují takové prkotiny jako zákony času, fyziky či pravděpodobnosti,“ naznačuje režisér Khek. „Ve své mysli se můžete setkat i s Nastasjou, která už je mrtvá. Spojník představuje banální téma lásky. V románu jí je tolik, že se dere na povrch z každé stránky,“ dodává.

V hlavní roli knížete Myškina se představí Aleš Bílík. „Hodnoty, kterých je Myškin nositelem, jsou tak lidské, až jsou téměř nelidské,“ filozofuje o své roli herec, který si zahrál po boku Karla Rodena ve filmu Křižáček.

„Společnost se s ním neumí vyrovnat. On se ztrácí v běžné mezilidské komunikaci, natož v drásavém soukolí, do něhož je vtažen. Výsledkem jsou směšné, nechtěně komické výstupy, ale i fatální důsledky. Právě pro svou pestrost a hloubku pro mě Idiot představuje jedno z nejkrásnějších děl,“ dodává herec.

Parfena Semjonoviče Rogožina pak předvede Jiří Hána. „Rogožin bude asi působit jako velice negativní postava, která je pro lásku schopná udělat cokoliv, tedy i zabít,“ přibližuje Hána roli.



„Na druhou stranu já v něm spatřuju i určitou čistotu a hlavně oddanost. Protože kdyby vlivem situace nebyl dohnán do takové krajní meze, tak si myslím, že by určitě chtěl mít hezký vztah,“ pokračuje herec a přiznává, že je to profesně poprvé, co se s Dostojevským setkává.

„Jako student DAMU jsem měl možnost vidět inscenaci Běsi, tuším, že ve Stavovském divadle. Vím, že mě hodně zaujala, nějakým způsobem na mě dýchla,“ vzpomíná a přiznává, že přípravy jsou hodně náročné. „Jsem moc rád, že se s touto inscenací setkávám, je to niterně a vnitřně nabitá věc. Myslím si, že jakákoliv faleš jde okamžitě na jevišti poznat. Je to opravdu otázka velké soustředěnosti,“ dodává Hána.

„Inscenovat Dostojevského a speciálně Idiota byl můj dlouholetý sen, protože mě tenhle román celoživotně provází. A pokaždé, když se do něj začtu, vidím další rovinu, jak chápat Myškinovo jednání. Setkání s Idiotem je pro člověka vždy zážitkem a doufám, že bude i pro diváky,“ vysvětluje režisér Khek.



Vedle Bílíka a Hány v Idiotovi hraje třeba Milan Kačmarčík, Stanislava Jachnická či Vilém Udatný. Sobotní premiéru bude následovat ještě druhá v úterý 13. března. Městská divadla pražská chystají po Rokoku v závěsu další novinku v Divadle ABC. V sobotu 17. března zde tak poprvé odehrají kus ILOVEMAMMA o radostech a strastech dnešních matek.