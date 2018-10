Pro Prince jsem se naučila tři sta písní za měsíc, vzpomíná basistka

Nielsenové bylo tehdy pětatřicet a měla za sebou studium na Královské dánské hudební akademii, když zazvonil telefon. „Jeho manažer mě zval, abych si s Princem zajamovala. Tak jsem dorazila do Minneapolisu. A po dvaceti minutách společného hraní mi nabídl místo v kapele,“ vzpomíná muzikantka na okamžik, který, jak říká, „odstartoval dobrodružství“.

Jak se s Princem spolupracovalo?

Do začátku prvního turné jsme měli měsíc a já se během té doby musela naučit tři sta písní, protože na žádném koncertu nebyl stejný setlist. Zkoušelo se denně kromě nedělí a museli jsme být připravení hrát kdykoliv. Ale právě díky tomu byla jeho kapela tak skvěle semknutá. A užili jsme si kolem toho i dost legrace.

Postupně se objevují Princovy nevydané nahrávky, zjevně i z posledního období. A není jich málo. Můžete jejich podobu ještě nějak ovlivnit?

To ne. Hraji na nich, ale nevlastním je, takže do toho zasahovat nemůžu.

Máte vystudovanou hudební akademii, co vás mohl tak geniální muzikant jako Prince ještě naučit?

Naučil mě víc než kdokoliv jiný! Měl na mě velký vliv ještě dřív, než jsem ho potkala, takže samozřejmě že úzká spolupráce s ním po dobu téměř šesti let mi dala obrovské množství znalostí všech aspektů hudby. Odnesla jsem si mimo jiné ponaučení, že musíte hrát od srdce a jít do toho na sto procent. On to tak dělal a bylo to poznat. Cítili jsme to jak my muzikanti po jeho boku, tak hlavně publikum.

První sólové album jste vydala v roce 2008, další už během práce s Princem. Jsou proto rozdílná?

Myslím, že určitě můžete slyšet, jak se moje hudební úroveň od začátku spolupráce s Princem zvedala. Jak umělecky, tak v pozici producenta. Ale domnívám se, že deska Turnitup z roku 2016 i Time to Stop Worrying, která vyjde letos, pořád zní jako moje starší alba, jen prostě líp. A hlavně mě těší, že je moje hudba dobře přijímaná. Funk opravdu není mainstreamový žánr, takže je skvělé, kolika lidem se to líbí.

Co můžeme očekávat od vašeho pražského koncertu?

Energickou funkovou show a hodně basy! Zahraju písně z mých tří desek a samozřejmě nějaké novinky. Pro Princovy fanoušky chystám překvapení. Nehraju sice žádnou jeho píseň celou, budou to spíš takové jemné narážky. Ale jeho příznivci tu muziku jistě poznají.