KOMENTÁŘ: A zazvonil zvonec? Když Hvězdné války ztratí kouzlo pohádek

Na první pohled pohádka trvá. Osmý snímek série Star Wars, Poslední z Jediů, zažil druhý nejúspěšnější start v dějinách severoamerických kin. Za první víkend utržil 220 milionů dolarů, více měl jen předešlý díl téže ságy Síla se probouzí, který před dvěma lety zahájil s tržbami přes 247 milionů dolarů.

Mimo Ameriku novinka utržila 230 milionů dolarů a jen v Česku na epizodu Poslední z Jediů přišlo za první víkend do kin 201 tisíc diváků. Historicky jde o desátý nejúspěšnější start u nás, minulá epizoda Síla se probouzí drží pátou příčku.

Opravdu je to ještě pohádka?

Prvotní kouzlo světů a hrdinů žije dál, respektive ožívá tím více, čím blíže se nové díly dostávají k dějům původní Lucasovy historky. Ovšem k naplnění podstaty žánru chybí Star Wars tradiční zaklínadlo: zazvonil zvonec – a pohádky je konec.

Naopak, tohle je teprve začátek. Jeho prolog se odehrál před pěti lety, kdy otec zakladatel prodal svou společnost Lucasfilm firmě Walt Disney Company. A jak se v zákulisí filmového průmyslu traduje, podej Disneymu prst, utrhne ti ruku, načež z ní navaří nastavovanou kaši pro celou armádu fanoušků přesně podle jejich chuti.

Ano, stále ještě platí plán tří trilogií, takže devátá epizoda plánovaná na rok 2019 by měla kroniku Star Wars uzavřít. Jenže legendu je potřeba vyždímat do poslední kapky, ať si Lucas rve vlasy; tudíž studio už oznámilo přípravu další trilogie. O přidružené výrobě nemluvě: jen co Disney práva převzal, vyrobil animované Star Wars: Klonové války a postupně přihodil hrané snímky odvozené od hlavní linie příběhu. Loni Rogue One: Star Wars Story, za rok přijde příběh z mládí pilota Hana Sola a třetí doprovodný film se hlásí na sezonu 2020. To už není pohádka, nýbrž fabrika.

Navíc fabrika, která dílničky s nápady polyká a jejich tvorbu následně usměrňuje ve jménu rodinné, líbivé a vstřícné uniformity. Pod společnou střechou se postupně octly komiksy značky Marvel, animované příběhy z Pixaru, sága Star Wars – a nyní i Fox, společnost, která právě na Lucasovu vizi před čtyřiceti lety chytře vsadila.

Nejnovější transakce mimo jiné znamená, že se pod erbem myšáka Mickeyho sejdou komiksové sestavy X-Menů či Fantastické čtyřky s kolegy Avengers, že se do říše kačera Donalda začlení žlutá rodinka Simpsonových a že s prodejem jednoho tradičního studia druhému se v souručenství Disneyho octne i nejvýnosnější film dějin Avatar. Tedy s chystanými díly celkem pět Avatarů – prozatím.

Moudrý vládce zajistí, aby se jeho vlajkové lodi v kinech navzájem nepožíraly a aby mezi nimi nezůstala pokud možno ani skulinka, kam by se mohl vklínit konkurent.

Třeba originální, opravdová a nedej bůh jednorázová pohádka.