Ostrava bude v plamenech, Let It Roll láká třeba na palmové nádobí

Milovický Let It Roll je podle pořadatelů největší festival drum&bass hudby na světě, letos příznivcům žánru dovezou více než tři stovky interpretů a chybět nebude ani bohatý doprovodný program včetně možnosti setkání s předními světovými dýdžeji a zástupci labelů. Mezi hlavní hvězdy se letos řadí Andy C, Camo&Crooked, Netsky, Noisia, Pendulum a Wilkinson.

Novinkou letošního ročníku je silný důraz na ekologii – festival bude téměř bez plastů. Návštěvníci tu tedy najdou například nádobí z palmových listů původem z Indie, dřevěné nože, vidličky, bio lžíce a bio brčka, která jsou stoprocentně kompostovatelná. Voda se sice bude prodávat v PET lahvích, ale i ty chtějí organizátoři dál třídit.

„Jsme již domluvení se specializovanou firmou, která lahve nadále zpracovává. Pokud vše vyjde, na zakázku nám vyrobí například sedačky, které příští rok využijeme ve festivalovém areálu,“ vysvětluje produkční festivalového týmu Veronika Jirků. „Věříme, že si můžeme užít festival i s ohledem na životní prostředí.“

Přehlídka na milovickém letišti potrvá do soboty a letos se koná už podesáté. Loňský ročník podle pořadatelů navštívilo více než dvacet tisíc lidí ze čtyřiašedesáti zemí.

Metalový festival Ostrava v plamenech se letos poprvé rozrůstá do dvou dnů. V areálu Dolní oblasti Vítkovic, který důvěrně znají například návštěvníci Colours of Ostrava, se uskuteční v pátek a v sobotu.

„Myšlenkou na dvoudenní festival jsme se intenzivně zabývali poslední dva roky a jedinou překážkou byla nemožnost zajistit kvalitní kemp v areálu festivalu,“ přiznávají pořadatelé. Což se povedlo vyřešit. Festivalový kemp bude asi pět minut chůze od areálu. „Tedy dost blízko na to, abyste k němu došli pohodlně pěšky, a zároveň dostatečně daleko na to, abyste si v případě potřeby mohli od hlasité muziky pořádně odpočinout,“ slibují pořadatelé.

Pátečnímu programu bude dominovat show německé trashmetalové kapely Kreator a portugalských Moonspell, kteří holdují gothic metalu. Kreator slibuje pomocí několika kamionů dovézt velkou postapokalyptickou scénu. Frontman Moonspell Fernado Ribeiro je ve své domovině populární také jako spisovatel. Koncerty jeho kapely, která od roku 1992 vydala dvanáct desek, se vyznačují mimořádnou energií a teatrálním pojetím.

V sobotu se můžou fanoušci těšit na průkopníky britské nové vlny heavy metalu Saxon, kteří hrají už od roku 1976 a letos vydali novinkové album Thunderbolt. Dále se v programu představí tuzemské skupiny Traktor, Dymytry, Doga nebo Editor ze Slovenska.