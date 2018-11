Hudební ceny iDNES.cz: čtenáři zvolili Ortel, Řezníka a Evu Burešovou

Když se letos ukázalo, že Český slavík si bere oddechový čas, rozhodli jsme se vyhlásit vlastní hudební ceny. V anketě hlasovali čtenáři iDNES.cz, měli na to necelý týden a výsledek samozřejmě není žádným reprezentativním průzkumem. Tím ovšem nebyl ani Slavík. A to jak v posledních letech, kdy šlo skoupit mnoho SIM karet, nebo v dobách minulých, kdy se možná obtížněji, ale stejně dalo švindlovat třeba se soutěžními výstřižky z Mladého světa.

V našem případě jsme vyšli z loňského ročníku Českého slavíka a do širších nominací vybrali všechny, kteří v něm nějaké hlasy obdrželi, vyhodili interprety již nežijící nebo na hudební scéně léta aktivně nepůsobící a naopak přidali pár aktuálních jmen. Výběr to tedy nebyl a ani nemohl být úplný. Celkem čtenáři poslali více než 45 tisíc hlasů.

Cizí tvář. Eva Burešová se v televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas proměnila mimo jiné v Beyoncé, písničkářku LP nebo Michaela Jacksona.

Výsledky nejsou překvapivé, ač tedy záleží na tom, co kdo od ankety čekal. Každopádně ukazují, jak velkou sílu získaly v poslední době sociální sítě a jakou moc stále ještě mají televize. Jméno Evy Burešové museli někteří kolegové napřed prohnat Googlem. Pětadvacetiletá zpěvačka původem ze Zlína nemá v prodeji žádnou desku, ale před sedmi lety se účastnila soutěže Česko Slovensko má talent, letos zkraje roku usilovala o účast v Eurovizi a teprve minulý týden vyvrcholila pátá řada reality show Tvoje tvář má známý hlas, v níž Burešová účinkovala.

To znamená, že ji zná nemalý počet lidí. „Kdyby se vám třeba chtělo,“ říká lakonický příspěvek na její facebookové stránce, kde sdílela článek avizující anketu. A fanouškům se zjevně chtělo hlasovat. Poslali jí 1 412 hlasů, čímž se dostala před stálice tuzemské scény, jakými je Ewa Farna nebo dokonce Lucie Bílá, která skončila čtvrtá a před niž se dostal další objev posledních let – zpěvačka Lenny.

Opět je potřeba zdůraznit, že stejně jako v případě Slavíka jde o anketu popularity. Pořadí určuje, kolik fanouškovských hlasů ten který interpret dokázal získat, ne kdo je lepší, ať už se taková věc měří jakkoliv.

Záviš porazil Gotta

To beze zbytku platí o raperovi, který si říká Řezník a svou tvorbou vyvolává kontroverze. Morbidní humor žánru horrorcore k tomu svádí a názvy Řezníkových desek jako Penetrační chtíč, Hyperverzní zážitky z kremační pece nebo Hudba, u který se chcípá nenechají nikoho na pochybách, že nejde o tvorbu pro jemné duše.

Hudebník, jenž zvedá mandle často i těm, které zároveň hurónsky baví svou další tvorbou, tedy populárními Martyho frky, je ve skutečnosti mladý režisér a herní vývojář Martin Pohl. Pokud však vystupuje pod maskou s lebkou, drží se žánru.

Anketu na svém Facebooku tlačil opravdu poctivě, a když se fanoušci pozastavovali nad tím, proč by jej měli podpořit v žebříčku „největších popovejch úchylů a mezi nimi agrometalisti“, reagoval na to po svém: „Je to skvělý právě proto, že se to tam vůbec nehodí! A čas od času je dobrý vyslat zprávu, že undergroundová komunita je schopná převálcovat tyhle mainstream srance, který sou všude tlačený, ale stojej za hov..“

Fanoušci dostali na vysoké příčky i Jana Bendiga, který je sice stále aktivní, ale vystačí si bez okázalého marketingu. Věčného slavíka Karla Gotta, jenž skončil pátý, porazil i kníže pornofolku Záviš. Jak vidno, když se fanoušci hecnou, je možné úplně všechno.

Punc rebelie

O tom ví své i kapela Ortel, jejíž pochybný vzestup stojí nejspíš i za slavíkovskou pauzou. Oč nezajímavější je její hudba, o to věrnější a urputnější má příznivce. A nedejme se mýlit – možná jich jsou hordy na sociálních sítích, ale v koncertech se Ortel s Kabáty, které porazil jak loni ve Slavíku, tak letos v této anketě, nemůže měřit. Jak návštěvností, tak i kvalitou produkce.

Protože jediné, z čeho Ortel těží, je punc rebelie. Odsuzovaní, zakazovaní, tak trochu disidenti, nebo si tak alespoň připadají. Na jedné straně je kultura „oficiální“, za kterou stojí velká vydavatelství, renomované PR agentury, na druhé hoši z Plzně, kteří mají kořeny v neonacistické skupině Conflict 88, neumějí moc hrát a najednou válcují žebříčky popularity.

Jistě, tvorba Kryštofa, Chinaski, kteří tentokrát zůstali hluboko dole, nebo třeba mladých Mirai nemusí oslovit každého. To je v pořádku. Ale tvářit se, že Ortel něco znamená jen proto, že silou vzdoru vyhrává lidové ankety, by bylo bláznovství.

Takže to dopadlo jako vždy. O hudební scéně anketa moc nevypovídá, ale může to být hezký ukazatel nálad ve společnosti. A to je docela cenné.