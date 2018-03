Prestižní hudební ceny prošly za uplynulý rok zásadními změnami, které budou k vysledování i během úterního večera. Tou pravděpodobně nejzásadnější je sdružení „velkých“ Andělů s žánrovými kategoriemi, které se dosud vyhlašovaly odděleně.

Letos je pořadatelé sloučili do čtyř okruhů – alternativa, elektronika, folk a jazz. A vítězové si přijdou pro stejnou sošku jako mainstreamoví hudebníci (více v textu Ceny Anděl hlásí změny. Se zpěváky se utkají rapeři a hlasují i vítězové).

O nejzásadnější cenu pro nejlepší album loňského roku se utkají kapely J.A.R. a Mirai s písničkářem Davidem Stypkou, který vystupuje se svou skupinou Bandjeez. Mezi stejnou trojicí se rozhoduje i v kategorii Skladba.

J.A.R. a Mirai budou dále soupeřit coby kapely, zde jim konkuruje skupina Mydy Rabycad. A Mydy Rabycad, Mirai a písničkář Pokáč se můžou stát zase objevem loňského roku.

V kategorii nazvané nově Sólová interpretka se do finále dostaly Anna K, Debbi a Radůza. Nová koncepce lépe vynikne u jejich mužských protějšků, kde Stypkovi a Michalu Hrůzovi konkuruje Kapitán Demo, který by se do oblasti zpěváků dostat nemohl. Kompletní nominace najdete v článku Čtyři šance mají shodně Mirai a J.A.R., o jednu míň Stypka.

V průběhu ceremoniálu vystoupí nominovaní jako J.A.R., Mirai, David Stypka, Anna K, Barbora Poláková nebo Kapitán Demo. Jeden z prvních koncertů v nové sestavě bez dechů zde budou mít Chinaski. Zároveň se bude hrát také před Forem Karlín pro fanoušky zdarma. Zde se předvede třeba kapela Wild Tides s nominací v kategorii Alternativa, Pokáč nebo Mydy Rabycad.