ANKETA: Koho byste chtěli vy? Na uchvatitele Železného trůnu lze vsadit

Finále sedmé řady televizního seriálu natočeného dle fantasy světa spisovatele G. R. R. Martina v červenci naznačilo, že velká válka s Nočním králem a jeho armádou právě začíná. Fanoušci si však na rozuzlení musí počkat o něco déle, poslední série bude obsahovat pouhých šest dílů a do vysílání se dostane až někdy během roku 2019.

Sázková kancelář Fortuna však už nyní vypsala sázky na to, kdo se stane vítězem a dosedne na Železný trůn. „Pokud by se děj odvíjel podle záměru G.R.R. Martina nepřekvapilo by mě kompletní vyhlazení Západozemí Nočním králem, filmová verze se ale ubírá trochu jiným směrem, a proto spěje k „happy endu“, kdy dobro zvítězí nad zlem,“ uvažuje nad kurzy hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

„Samozřejmě některé oblíbené postavy se konce osmé série nedočkají, ale ve finále bude sedět na Želeném trůnu, některý z kladných hrdinů patrně Jon nebo Daenerys,“ domnívá se. Jeho úvahám se podobají i vypsané kurzy. Na královnu Daenerys si můžete vsadit v kurzu 2,4:1, na krále Jona Snowa v kurzu 2,8:1. Třetím je s odstupem dosavadní držitelka trůny Cersei s kurzem 7:1 a dále pak shodně její bratr Tyrion a Noční král, oba s kurzem 8:1.

Možnost vsadit Fortuna dále vypsala i na dalších jedenáct postav, vedle důležitých postav (Sansa, Aryia, Jamie) i na několik „černých koní“, jako je Melisandra (kurz 33:1) Gendry či Samwell Tarly (oba 50:1).