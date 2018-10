Hilda je zpět. Má nový seriál na Netflixu a hlas ze Hry o trůny

Hlas jí propůjčila Bella Ramseyová, proslavená rolí Lyanny Mormontové ze Hry o trůny. Kromě seriálu vyjde i nová kniha. Ponese název Hilda a pidilidi a bude mít přes dvě stě stránek. „Poslouží jako vhodný startovní bod pro nové čtenáře a čtenářky. Jde o beletrizaci seriálu s desítkami nových ilustrací,“ láká Paseka.

Není těžké vysvětlit, proč Hilda slaví takový úspěch. Promyšleně kombinuje moderní a současná témata jako matka samoživitelka s fantaskními motivy – Hilda vidí trolly či obry – a s malebnou krajinou města Trolberg, které je inspirované Oslem, Bergenem a Kodaní.

Dosud česky vyšlo pět dílů Hildiných dobrodružství, ve Velké Británii napjatě čekají na další část. Fanoušci však musí vydržet až do října příštího roku. Pro domácí příznivce je nicméně pozitivní zprávou, že by nemělo nastat velké prodlení. Paseka má v plánu ve spolupráci s britským nakladatelstvím Nobrow a překladatelkou Martinou Knápkovou připravit české vydání co nejrychleji.