VIDEO: Jako Trainspotting. Hodně černá komedie, láká Heřmánek na Prádlo

„O textu této hry jsem věděl už delší dobu, jen jsem nevěděl, zda to chci dělat v češtině, či v angličtině,“ popisuje Heřmánek přípravy adaptace kusu Dennise Kellyho. V režii Dereka a Debbie DeWittových vyhrála nakonec angličtina, ale divákům můžou pomoci české titulky.

Američtí režiséři jsou podle Heřmánka zvyklí zkoušet maximálně čtyři až pět týdnů. „Zvládli jsme to za tři a půl, bylo to náročné. Teď jsme zvědaví, co na to diváci,“ pokračuje herec.

After the End je po čtvrteční premiéře možné vidět jen čtyřikrát. „Mám nějaké časové možnosti, stejně jako Victoria. S představením se ale neloučíme, investovali jsme do toho spoustu úsilí. Snad to opět uvedeme v příštím roce. Bude to ale ještě tuto sezonu, duben nebo květen,“ dodává Heřmánek.