VIDEO: Hentai Corporation natáčeli v Brně, výsledkem je živý klip

U Hentai Corporation si člověk nemůže být nikdy jist tím, jak daleko ve svých kontroverzích zajdou. Odchod klávesisty Františka Kouckého třeba kometují takto: „Je to pro nás sice velká osobní a hudební ztráta, která bolí víc než strup na pytlíku, nicméně nás teď hraní strašně baví, takže hudební (a fyzická) smrt ještě není na pořadu dne. Možná na podzim…“

Kapelu doplní dva hostující klávesisté Dave Tichý z Unaffected Evolution a Adoš Novotný, jenž doprovází třeba Emmu Smetanu. „Jedná se zatím o provizorní řešení. Kluci s námi odehrajou koncerty do konce festivalové sezony a pak se uvidí, co dál. Vytrhli nám trn z paty, protože to všechno bylo poměrně narychlo,“ říká baskytarista Durex.

Turné, které odstartuje 2. března v Kutné Hoře, dostalo v nejlepších tradicích kapely název Intracellular Pets nám spadla 2018 (kdopak nám ho postaví) a pokračovat bude do Pardubic, Ostravy, Zlína, Brna a Olomouce. V Praze se kapela představí 24. března v Paláci Akropolis a šňůru uzavře 28. března v Plzni.

Video z nahrávání vzniklo vlastně náhodou. „Oslovil nás student audio inženýrství Martin Berky, že by s náma rád v rámci magisterského projektu nahrál dvě pecky. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom jeho žádosti nevyhověli. Video výstup už bylo jen logické vyústění situace, kdy potřebujeme do lidí naprat nový materiál a plnohodnotný klip se nám zatím nedaří dát do kupy,“ vysvětluje kapela.