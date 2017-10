AUDIO: Poslechněte si novou desku od provokatérů Hentai Corporation

Fanoušci Hentai Corporation se nového počinu dočkali po téměř čtyřech letech od vydání debutu, jehož celý název si pamatuje opravdu jen málokdo (recenzi čtěte zde). Kapela přiznala, že proces přípravy a samotného nahrávání se neobešel bez komplikací, ale s výsledkem je více než spokojena.

„Celej proces nahrávání se tahnul jak smrad už od minulýho roku. Za tu dobu jsme se třikrát rozpadli a nesčetněkrát zmatlali, takže fakt se.em blahem, že se nám povidlo to dorazit. Jsme hrdi a musíme se pochválit. Křest bude smrt!!!“ shodují se Hentai Corporation, jejichž projev budí na jedné straně nadšení, na druhé většinou jen pohoršení.

Album obsahuje devět skladeb v převážné většině z pera autorského dua Petr Škarohlíd a František Koucký. Nahrávalo se v ostravském studiu Citron pod dohledem producentů Aleše Bajgera a Petra Slezáka, kteří se zároveň postarali i o mix a mastering desky.

Hentai Corporation se také před několika dny vrátili z koncertní šňůry v zahraničí, kde odehráli několik koncertů v Německu, Holandsku, Belgii a Francii. „Na euro tour jsme nazkoušeli nějaký ty pecky z nový desky na holandskym piku a belgickym pivu a bylo to terraformující. Teď už to stačí nazkoušet na smíchovskym piku a nesmíchovskym, tedy plzeňskym pivu, a můžete si hrát na život dál až do Nekonečných pekelných bran,“ podělil se o své dojmy zpěvák Radek Škarohlíd.

Turné nazvané Intracellular Pets nám spadla 2017 začíná v pátek v Opavě a zavítá do desítky měst včetně Znojma, Svitav, Třebíče či Jablonce nad Nisou. Album kapela pokřtí 27. října na koncertu v pražském Paláci Akropolis a turné zakončí 17. listopadu v Uherském Hradišti.