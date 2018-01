RECENZE: Stepaři a záplava hostů udělali z oslavy Vondráčkové estrádu

Helena Vondráčková se na koncertu k sedmdesátinám obklopila velkým ansámblem, jehož základ tvořil Charlie Band. Je potřeba ocenit, že vše včetně zdařilých kytarových sól bylo odehráno živě, což na velkých popových akcích není vždy pravidlem. Jenže k čemu je sehraná kapela, když je ve výsledné zvukové koláži utopená jako trochu nekonkrétní doprovod? A k čemu jsou na pódiu smyčce, když skoro nejsou slyšet.



70 Autor: Helena Vondráčková Místo konání: O2 arena, Praha Hodnocení­: 65 %

Jubilující zpěvačce přišla poblahopřát řada kolegů. Nejmladší generaci zastupovala třeba Nelly Řehořová v písni Pátá, dorazili Vašo Patejdl i Michal David, jehož skladba Největší z nálezů a ztrát zvedla v publiku mnoho rukou s mobily. Na internetu už bude spousta rozkymácených záběrů.

Až příliš estrádním prvkem se stalo vystoupení stepařů z Tap Academy Prague. Taneční číslo na reprodukovanou skladbu působilo uprostřed jinak živého koncertu nepatřičně. Naštěstí se k nim na další píseň připojila i Vondráčková.

Mezi hudebně nejpovedenější patřilo vystoupení slovenské vokální skupiny Fragile, která si střihla Shape of You od Eda Sheerana a společně s oslavenkyní Dvě malá křídla. Skvěle se předvedla i Bára Basiková a k dojemným vrcholům večera patřil i duet To se nikdo nedoví, který Vondráčková jako jediný odzpívala na halfplayback, z něhož zněl i originální Waldemara Matušky.

Následovala píseň Lásko má, já stůňu z filmu Noc na Karlštejně a bylo to tak velkolepé a zdařilé, že by se slušelo z tohoto čísla udělat finále celého večera. Jenže ještě zbývalo čtyřicet minut programu.

Je pochopitelné, že při oslavě jubilea se každý chce předvést v celé své šíři a fanouškům dát maximum. Klobouk dolů před Vondráčkovou, že celou kolem dvou a tři čtvrtě hodiny dlouhou show uzpívala (a to vzhledem k věku více než dobře), zlehka utancovala a poctivě ukonferencovala. Nicméně vůbec by neškodilo koncert i o hodinu zkrátit.

Navíc plejáda hostů, jejich sólové výstupy i duety a jejich občasné blahopřejné proslovy prostě nedovolily večeru, aby se v pravém slova smyslu pořádně rozjel. Spíš než strhující koncert nabídla zpěvačka důstojný galavečer. Ale asi by bylo příjemnější sledovat jej na obrazovce z vlastního obýváku než na plastových sedačkách v hale.