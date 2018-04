Ekoterorista, romantik. Čili Hastrman. Takový žánr tu prý už léta nebyl

Knižní podoba Hastrmana se vyznačovala stylovým zeleným papírem a sám autor, z jehož předloh se adaptace dočkal zatím Santiniho jazyk či povídka Host u tabule z televizního cyklu Škoda lásky, ji označoval za četbu romantickou, ekologickou a utopickou.



V žádném případě však nelze čekat konejšivou pohádku na způsob Ladových Bubáků a hastrmanů nebo večerníčku O vodníku Česílkovi. Jeden z častých výkladů příběhu, jenž se odehrává dílem ve třicátých letech 19. století, dílem v současnosti, nazývá titulního hrdinu ekologickým teroristou. Jeho zbraní je voda, trestem smrt. Stačí si připomenout líčení, v němž hastrman sleduje vesnický rituál vynášení zimy.

„Smrt, o Smrtné neděli, na skále Smrtka. Konečně mi to došlo, už jsem věděl, jaké divadlo bude následovat. A netušil jsem nic o své úloze v něm. Tak jsem tu rukavici zvedl a dovolil smrti obživnout. Vztyčila se nad hladinou a upřela prázdné zraky na rozdováděné venkovany. Bude si vybírat?“

A jak! Nic pro neplavce, ne náhodou mluví distributor o thrilleru. Na druhou stranu však Jiří Lábus, který hraje sluhu titulní postavy, přirovnává filmové zpracování Urbanova románu k tvorbě Františka Vláčila, jmenovitě k Ďáblově pasti: „Takový žánr tu léta v kině nebyl!“

Ironické romanci vládne hastrman alias baron de Caus, kterého ztvárnil Karel Dobrý. Právě se vrací i se sluhou ze svých toulek cizinou, aby obnovil rybníky na vlastním panství. Z pozice zcestovalého osvícence přihlíží tradičnímu životu vesnice řízené rychtářem v podání Davida Novotného, jehož dcera Katynka světáka upoutá. Krásná, chytrá, divoká rebelka, která se staví proti autoritám a svou úctu k přírodě vyjadřuje pohanskými obřady, má ovšem více obdivovatelů, včetně místního učitele, kterého hraje Jiří Maryško, nebo faráře, jehož ztělesnil Jan Kolařík. Čím více se však dívka hastrmanovi přibližuje, tím více jej souží pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát ve zkoušce lásky obstojí.



Dívka, která ví, co chce

Vášnivou krásku představuje Simona Zmrzlá z Divadla Husa na provázku, která vyhrála casting. „Katynka je nespoutaná a nezávislá, dneska by se dalo říci, že na svou dobu emancipovaná. Ovšem ze současného pohledu je to úplně normální dívka, která ví, co chce, a za tím si jde,“ charakterizuje herečka svou hrdinku.

V dalších rolích se objeví Norbert Lichý nebo Vladimír Polívka, hudbu k filmu napsal Petr Wajsar, který po několik let působil v Havelkově Originálním pražském synkopickém orchestru.

„O vlastním filmu jsem dlouho snil, je to dobrodružství,“ přiznává režisér, podle nějž příběh obsahuje „vzbouřené city, vášně i živly, vztahy mezi lidmi a přírodními jevy, ale také dekadenci, erotismus a mystérium“.

Havelka však není jediný, komu Urbanův vypravěčský styl učaroval. Třeba Jiří Strach stále doufá, že po Santiniho jazyku natočí i spisovatelův román Sedmikostelí.