Hity mě pořád baví, na každý koncert se těším, tvrdí Hana Zagorová

Jak důležité pro vás bylo rozhodnutí zpívat písně o generace mladších autorů?

Já to vůbec neřeším. Kdyby mi nabídli písně starší autoři a kdyby byly krásné, tak je s velkou radostí udělám. Ale tady bylo zvláštní, že až na jednu výjimku to jsou nejen skladatelé a textaři, ale i zpěváci. A to mě vždycky udiví, že takové bezvadné písničky nezpívají sami.

Radůza a Marek Ztracený představují dost odlišné póly. Vnímáte to?

Ani ne. Jejich písně přirozeně jsou odlišné, ale jsou to dvě polohy, které mám moc ráda. Kdybych u kterékoliv ze skladeb měla pocit, že je nemůžu udělat, jak si myslím, nevzala bych si je. A Radůza i Marek napsali texty, které bych si klidně napsala sama. Úžasně se trefili do mojí mentality.

Jak vznikaly texty? Probírala jste třeba s autory témata?

Netroufla bych si hovořit autorovi do tvorby, to je jeho výsostné právo. Slyšela jsem až demonahrávky, a ty mě inspirovaly. Když jsem nenašla nějakého společného jmenovatele nebo mi přišlo, že na můj věk je to už moc velká legrace, píseň jsem s díky odmítla.

Co jste odmítla?

Nechci říkat konkrétně, to by ode mě nebylo fér. Nebo mi skladba připomínala něco, co jsem zpívala už před třiceti čtyřiceti lety. A opakovat se nechci.

Kde se opakovat musíte, jsou koncerty. Lidé chtějí slyšet hity. Zařadíte i písně z nové desky?

Vždycky z novinky zařadím pár věcí. Už je mám vybrané a jednou jsem si udělala premiéru titulní skladby, jak bude znít. Určitě budeme hrát Anděla strážného, to je moje veliká krevní skupina. A máte pravdu, že lidé chtějí staré kousky, takže kdybych měla dát novinek víc, bude koncert strašně dlouhý a unavující. Bez hitů vás publikum z pódia nepustí. Ale zaplať pánbůh, že mají na co přijít. Díky hitům mám vyprodané sály.

Pohrdnout vlastními hity by asi nebylo namístě...

Já musím dokonce říct, že mě to baví. Měla jsem kdysi období, kdy bylo osmadvacet koncertů do měsíce, a když zpíváte ty stejné písně denně, už je to vážně hodně. Je to jako byste četl jednu stránku v knížce osmadvacetkrát za sebou! I dobrá knížka by vás asi tímto způsobem nebavila. Ale teď mám to štěstí, že se na každý koncert těším. Neexistuje, že by se mi nechtělo.

Budete některé z autorů zvát na své koncerty?

Na vánoční koncert v Lucerně ano. I když já vždycky hosty tajím, ale dobře – počítám s Markem Ztraceným. Trochu mě mrzí, že jeho titulní píseň na desce Karla Gotta přišla ve stejný čas jako na mojí. Nerada totiž budím dojem, že se po někom opičím. Ale jsem ráda, že mi napsal dvě moc hezké písničky. A kdybyste slyšel to demo, jak to úžasně zpívá!

To by někdy stálo za to přihodit demonahrávky k desce jako bonus, ne?

Ano, někdy je to zajímavé a někdy dokonce velmi nepodobné s finálním výsledkem. Ale uchopení každého interpreta by mělo být nějak zajímavé.

