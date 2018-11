Čvančary a milošekunda. Až sem dospěla současná čeština

Hacknutá čeština vznikla jako určitý výběr toho nejlepšího z webové stránky Čeština 2.0. Už devět let ji provozuje jazykový nadšenec Martin Kavka a vytváří tak pomyslnou českou verzi populárního anglického jazykového hnízdiště Urban Dictionary. Za pomoci uživatelů ji pravidelně plní novými a často nestandardními výrazy. Ročně jich přibudou zhruba tři tisíce. Stejný počet hesel má i slovník. Inspiraci přispěvatelé nacházejí v běžném denním životě, politice i kultuře.

Navzdory vkusu

Ke knize, kterou vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing, si Kavka přizval lexikografa Michala Škrabala, jenž se postaral o správnost formální náležitosti slovníku. Možná by však stálo za to přizvat i jakousi jazykovou policii. Některé výrazy jsou totiž daleko za hranicí vkusu, papír jim nesluší a pozná to i člověk lingvistikou nepolíbený.

Obálka knihy Hacknutá čeština

Jazykový odkaz současné společnosti ve formě slov jako sračkogán (kanalizace nebo člověk, který mluví jako žumpa), popičné (výživné na dítě), čvančary (mohutné poprsí odkazující k vnadám herečky Jitky Čvančarové), kuřbaba (žena, která má ráda orální sex) nebo milošekunda (jednotka vulgarity veřejného projevu ústavního činitele) jednoduše vzbuzuje lítost.

Možná je však trefným zrcadlem stavu společnosti. Sám Kavka míní: „Novotvary ani další slova nezapadnou, ale zůstávají s námi napořád jako svědkové doby, v níž jsme žili.“ Jeho slova potvrzuje i Michaela Lišková, lexikoložka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, která dodává, že nové výrazy nejsou jen čistě jazykovou záležitostí. „Dějiny slov jsou také dějinami kultury – a naopak,“ vysvětluje v knize.

Inspirují i politici

Doufejme tedy, že se budoucí čtenáři více soustředí na inovativnější neologismy, které kniha představuje. Ať už jde o narážky na premiéra Andreje Babiše (andrejovat, babikoš, babišenka nebo čapí můra), předsedu SPD Tomia Okamuru (okamurková sezona, Okamurova břitva) nebo zpravodajství televize Nova. To přispělo svými dramatickými reportážemi, takzvanými morikonemi, kdy smutnou nebo tragickou zprávu uvozují pohnuté výrazy moderátorů a emotivní hudba. Odtud pramení odkaz k slavnému skladateli filmové hudby Ennio Morriconemu.

V současnosti má internetový slovník téměř dvanáct tisíc hesel a přispívat může každý. Jazykovým puristům by však měl být vstup zakázán a knize ať se raději také vyhýbají oklikou.