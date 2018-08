Brooklynští Grizzly Bear se probrali ze zimního spánku a nabarvili trosky

Pusťme se do práce. Jednoduchá věta probrala newyorského medvěda, brooklynskou kapelu Grizzly Bear, ze zimního spánku. Mail s tímto textem odeslal zbylým třem členům textař Christopher Bear, když měl pocit, že plánovaná pauza po vydání úspěšného alba Shields (2012) už trvá moc dlouho.

Právě tento impulz stál za vznikem páté desky nazvané Painted Ruins. Album vyšlo loni v srpnu a kapela, která ve své tvorbě kombinuje psychedelii a folk rock s vokálními harmoniemi, s ním nyní v rámci evropského turné míří i k nám.

„Setlist se nijak nezmění, v rámci Evropy jedeme i na nějaké festivaly, tam budeme muset udělat pár změn. Na regulérních koncertech však odehrajeme vše,“ hlásí za kapelu zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Daniel Rossen, když srovnává americkou a evropskou část turné.

„Mezi natáčením posledních desek uplynulo pět let, hodně věcí se změnilo a při návratu do studia to přineslo čerstvý přístup. Nebrali jsme to tak vážně,“ popisuje Rossen vliv pauzy.

Všichni členové kapely během té doby hluboce překročili třicítku a prožili s tím spojené změny – zakládali rodiny, či se naopak rozváděli. „Nevěděli jsme, co vznikne, po těch pěti letech jsme najednou měli na vše úplně jiný pohled. Ale snažili jsme se o to nejlepší a hlavně jsme byli rádi, že jsme zase spolu. Prostě čerstvý start,“ dodává Rossen.

Oživit mrtvé

Výsledné album si vysloužilo pozitivní reakce. „Popravdě dodnes nevím, o čem je,“ směje se hudebník. „Stejně jako u předchozích alb jsem do jeho tvorby byl tak ponořen, že i po roce mohu jen těžko získat nějaký odstup,“ vysvětluje Rossen, který nese stejné příjmení jako jeho dědeček, oscarový režisér Robert Rossen.

Konkrétnější je ohledně názvu alba, jež by se dalo přeložit jako Nabarvené trosky. „Při natáčení jsme měli pocit, že sbíráme něco zničeného, mrtvého a snažíme se to znovu uvést v život,“ vypráví šestatřicetiletý umělec. „A možná to prostě vyjadřovalo naši tehdejší náladu.“

Grizzly Bear se proslavili melancholickými skladbami, kde se elektrické kytary a další nástroje vrství přes vokály; některé nové písně, třeba Mourning Sound, proto překvapí razancí. „Podepsal se na tom odlišný způsob skládání. Písně vznikaly více kolektivně, jsou výsledkem naší debaty a z principu tak musí být extrovertnější než naše předchozí tvorba,“ uvažuje umělec.

První český koncert Grizzly Bear hostí v pondělí pražské Roxy, předkapelou bude znovuvzkříšená Khoiba. Hudební večer začíná v 19:00.