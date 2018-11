RECENZE: Aby tě krůta kopla! Grinchovi pomohou pes, sob a Mimoni

6:49 , aktualizováno 6:49

Sál plný dětí se baví. A dokonce se smějí i dospělí, třebaže hlavně předfilmu. Animovanou vánoční pohádku Grinch totiž do našich kin provázejí populární Mimoni v krátké žluté variaci na vězeňský seriál Orange Is the New Black.