Dvanáctidílný Dabing Street se stal předmětem vášnivých polemik kvůli vulgarismům i králem nového fenoménu, takzvané odložené sledovanosti. Po televizní premiéře si totiž každý díl pustí ze záznamu, respektive na internetu kolem čtvrt milionu diváků, kteří přidávají skoro 40 procent původního publika navíc.

Postoje milovníků a odpůrců se na webu seriálu po deseti dílech takřka nemění. Ti první prorokují, že je Dabing Street „jasný vítěz Českého lva, a to ve všech kategoriích“ a že „cenu získá i od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a od Rady České televize, to je jasné“. Ivan Krejčí z rady pro vysílání před časem MF DNES sdělil, že zatím evidují pouze dvě stížnosti na Dabing Street, kterými se budou zabývat na nejbližším zasedání; dosud žádné kroky od rady nevzešly.

Druhý tábor v internetových diskusích opakuje, že seriál je „otřesný, úpadkový, demoralizující, vulgární“. Ale najdou se i fanoušci, kteří postřehli, že v příběhu „přituhuje“ a že od nezávazných legrácek přecházejí tvůrci k vážnějším polohám. To v plné míře potvrdí právě závěrečné epizody, dnešní Destrukce a za týden Poslední dabing. Co se tedy bude v krachujícím Studiu Zero dít?

Nelze více než naznačovat, nicméně v Destrukci se události kolem nejisté budoucnosti ohrožené firmičky dostanou až na rovinu hysterie. Podepíše se na ní jak nedostatek jistých léků, tak nadbytek alkoholu. Do osudové tóniny se nicméně vejde i westernová scéna s pistolí, památná věta, že „teplí jsou vynikající dabéři“, nebo zjištění, že za totality překládal pokleslé snímky pro české verze „celej disent včetně Havla“, k čemuž se prý po revoluci raději nikdo moc nehlásil.

Finále pod názvem Poslední dabing pak najde snad nejčernější možný humor pro využití kyslíku, bizarní podobu i obsah jedné závěti, disidentskou sbírku pornofilmů, základní životní zkušenost vyjádřenou vzkazem „na kokota musíš kokotsky“, nostalgický zánik videokazet a v neposlední řadě mrazivou scénu z teroristického útoku na Ameriku 11. září 2001.

Zjištění, že autor a režisér seriálu Petr Zelenka zvládá vedle humoru také zmar, může jeho fanoušky zaskočit. Nicméně osobitá pocta nadšencům, šílencům a květnaté češtině se udrží až do konce seriálu, který sám Zelenka nazývá „lidovou zábavou v tom nejlepší smyslu slova“.