GLOSA: Jak politická korektnost vyzdvihla i pohřbila moderátora Oscarů

Americká filmová akademie se ocitla v pasti vlastní politické korektnosti. Nejprve kvůli diktátu rozmanitosti svěřila post moderátora afroamerickému baviči, který si zkusil i hip hop či reklamu. Navíc si od gesta zjevně slibovala příliv té části publika, které je jinak oscarový ceremoniál z duše lhostejný: však měl také loňský přenos vůbec nejnižší sledovanost.

Ovšem před bezmála deseti lety napsal Hart v jednom tweetu, že prý nedovolí svému synkovi hrát si s panenkami, neboť to dělají gayové. Zjevně šlo o vtip, jenomže sociální sítě jej okamžitě vytáhly na světlo, takže se herec dotčené sexuální komunitě omluvil a na roli moderátora rezignoval.

Z deště pod okap. Akademici hrdě vytáhli proti rasismu, do zad jim vpadla homofobie. Ale hlavně módní vlna kádrování, jímž snad nemůže projít žádný smrtelník.

Na každého se totiž dá najít smrtelný hřích nové doby: buď vyprávěl židovskou anekdotu, nebo vzal sekretářku kolem ramen, nebo nedejbůh volil Donalda Trumpa.

Kevin Hart sice není mezinárodní hvězdou, o niž by Oscary nerady přišly, ale ani žádným vyvrhelem. Ostatně v jednom rozhovoru označil za citlivá témata, o nichž by nikdy nežertoval, právě znásilnění a homosexualitu - s dovětkem, že ani některá slova, která kdysi používal, by už dneska nevypustil z úst.

Přesto si posypal hlavu popelem a ponechal akademiky v prekérní situaci. Kdo po takové aféře přijme roli náhradníka, navíc na poslední chvíli a s vědomím, že od té chvíle bude pod drobnohledem jeho bezúhonnost od kolébky až po včerejší esemesku „Trhni si“, s níž vyrukuje třeba ochránce práv zvířat.

Na druhou stranu existují ještě výstřednější projevy korektnosti. Britský filmový institut se připojil k charitativní kampani #IAmNotYourVillain (nejsem tvůj padouch), protestující proti stereotypu filmových zlosynů s jizvami. Napříště tak má zjizvená tvář ohlašovat výhradně kladného hrdinu, ať už je to Angeličin hrabě de Peyrac, nebo premiérová rebelka ze Smrtelných strojů.

Možná si i příští průvodce Oscarů nechá pořezat tvář; aby bylo na první pohled jasné, že nepije, nekouří, nemluví sprostě, nebije děti, platí daně, přispívá na charitu, poskytuje přístřeší uprchlíkům, chodí do kostela, do mešity i na travesty show, zkrátka morálně je bez poskvrnky.