George R. R. Martin oznámil novou knihu. Vyjde i česky

Kniha ponese název Oheň a krev a v angličtině bude dostupná už 20. listopadu. Česky by podle Richarda Klíčníka z nakladatelství Argo měla vyjít co nejdříve po vydání originálu. Přesný termín však prozatím nedokáže určit. „Je to kniha velmi náročná na překlad,“ říká.

Oheň a krev odvypráví děj, který se odehrává asi tři sta let před událostmi zmiňované ságy. Čtenářům nabídne celistvý příběh dračích vládců, kteří sjednotili Sedm království. Kniha bude mít dvě části a první se zaměří na targaryenskou občanskou válku. Vyprávění doplní ilustrace výtvarníka Douga Wheatleyho.

Fanoušky ságy Píseň ledu a ohně si čekání na novou knihu mohou zkrátit čtením nového překladu třetího dílu Bouře mečů, který 14. května taktéž vydá Argo. Právě to se loni rozhodlo celou sérii publikovat znovu a lépe. Původně ji v tuzemsku vydával Talpress.