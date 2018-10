RECENZE: George Ezra sází na jistotu, mohl by ale méně povídat

Ono je to přirozené. Ezra je na turné k nové desce, a tak letní festivalové i podzimní klubové turné má stejnou kostru. A v zásadě jiný nebude ani už ohlášený koncert v květnu v pražské Tipsport Areně.

Staying at Tamara’s Tour Autor: George Ezra Místo konání: Forum Karlín, Praha 22. října 2018 Hodnocení­: 65 %

Není na tom v zásadě nic zlého, kdyby písničkář tu stejnost ještě nepodporoval, třeba průvodním slovem, které bylo jako přes kopírák. A jehož bylo navíc až přes míru. Čili už dopředu víte, že se bude hrát hit Budapest, když zachytíte, že Ezra „potkal holky ve Švédsku“ a podobně.

Naštěstí se hrála skvělá muzika. George Ezra má stále podmanivý hlas a skladby jako Listen to the Man, Pretty Shining People nebo Paradise dokázaly dostat publikum do varu.

Stále platí, že Ezru doprovází výborná kapela. Sám ostatně přiznává, že není kdovíjaký kytarista a má to štěstí, že se může obklopit hudebníky, kteří mu pomůžou.

I proto zamrzelo, že na rozdíl od festivalového pódia, kde bylo možné obdivovat instrumentální výkony jeho kolegů i pohledem, v klubu byl koncert nasvícený tak, že kromě zpěváka samotného nebyl vidět prakticky nikdo.

Nicméně stále platí, že George Ezra patří k tomu lepšímu, co mladá generace světových hudebníků nabízí. Kdo pondělní vystoupení nestihl, neprohloupí, když si opatří lístek na jaro do haly.