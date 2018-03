V časech MeToo by Picasso neobstál, myslí si Banderas. Zrůda ale nebyl

Diskuzi tentokrát nevyvolali sami umělci a tvůrci seriálu, ale přítomní novináři. Hollywoodem učený Antonio Banderas, který Picassa v televizním díle ztvárnil, se palbě dotazů typu, zda byl Picasso zrůda, úspěšně a politicky korektně bránil. Nezklamala však britská krása a inteligence ztělesněná v talentované mladé herečce Samanthě Colley, která hraje Picassovu velkou múzu, fotografku Doru Maar. Ženu, která jej přesvědčila, aby namaloval jedno z jeho nejzásadnějších děl, obraz Guernica.



„Nikdy bych neoznačila Picassa za zrůdu. Tak to vůbec nebylo. Jeho ženy, všechny velmi osobité a inteligentní, věděly, do jakého vztahu vstupují. On se netajil, kým je. Na rozdíl od mužů typu Harveyho Weinsteina, kteří si před všemi hrají na dobráky,“ vysvětluje.

Za pravdu jí dává i kolegyně Poppy Delevingne, která si zkusila roli matky jednoho z Picassových dětí, Marie-Therese Walter.

Picassa nemůžeme hodnotit v kontextu událostí posledního roku, upozorňuje producent a režisér Kenneth Biller, který stál i u první série projektu, která byla o Albertu Einsteinovi. Stejně jako Antonio Banderas se zdržuje zbrklých soudů, avšak podobně uznává, že dnes už by asi Picasso s takovýmto chováním neobstál. Na druhou stranu klade zásadní otázku - byl by to pak Picasso, kterého známe?

A o jakém chování tady vlastně mluvíme? Mnohé ženy opustil, mnohé to neunesly, často jich měl několik zároveň. Jeho geny a talent mu kázaly neustále objevovat a přijímat výzvy. Téměř dennodenně.

Génius: Picasso Druhá řada seriálu od National Geographic o slavném španělském malíři bude mít v Česku premiéru 24. dubna 2018.

On sám se však nikdy netajil tím, že právě ženy jsou jedním z hlavních inspiračních zdrojů. Některá období jeho tvorby dokonce přímo formovaly. Nebýt jejich vlivu, je dost možné, že by se nikdy nestal celosvětově věhlasným umělcem. A není právě to snad dostatečným potvrzením zásadní role, kterou v jeho životě hrály? ptají se tvůrci.

Dá se očekávat, že evropští diváci si s takovou otázkou poradí celkem snadno, zajímavější však bude sledovat přijetí nového seriálu z dílny National Geographic v Americe.

„Na druhou stranu, my ve Spojených státech víme o Picassovi tak málo, že americký divák bude tak zaujatý umělcovým životem a tvorbou, že si tohoto možná ani nevšimne,“ vtipkuje Seth Gabel, představitel Picassova přítele, francouzského básníka Guillaume Apollinairea.

Pro jednou tak umělci stáli spíše na druhé straně barikády, když přišla řeč na MeToo a místo plamenných projevů se snažili vyzdvihnout hlavně své tvůrčí a profesní snahy stejně jako genialitu malíře, který jejich práci inspiroval. V kulisách romantické, do jara se probouzející Malagy, kde se Pablo Picasso narodil, jde o uklidňující potvrzení, že aktivismus ještě nezaplnil všechny kouty zahraniční filmové produkce.