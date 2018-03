Banderas si oholil oči i obočí. Na premiéře jej fanoušci nepoznávali

Svého oblíbence však spatřuje trochu jinak, než je zvyklá. Banderas totiž nemá vlasy ani obočí. Kvůli roli Picassa si je musel oholit. Lépe mu pak na obličeji držela maska, které vévodí především malířův výrazný nos a vystouplé kruhy pod očima.

Natáčení seriálu totiž skončilo teprve před pár dny. Vlasy ani obočí mu tak nestihly dorůst. „Nervozní z toho nejsem, spíše naopak,“ říká, zatímco si s fanoušky fotí jedno selfie za druhým. Podobně vytížený je i americký herec Alex Rich, který v seriálu ztvárnil mladého Picassa a na rozdíl od Banderase nemusel procházet takovými změnami, zjevem je Picassovi mnohem bližší. Čeští diváci si Riche mohli dříve všimnout v detektivce Temný případ.

Představitelům Picassa však na červeném koberci právem kradou pozornost dvě ženy, britské herečky Samanatha Colley a Poppy Delevingne, představitelky Picassových osudových žen. První zmiňovaná si už vyzkoušela práci na první sérii Génia, kde ztvárnila manželku Alberta Einsteina Milevu Marić. Druhá se pak i přes bohaté herecké zkušenosti stále pohybuje ve stínu své mladší sestry Cary, ačkoliv jak dokázala první epizoda, nemusela by. Na plátně působí přirozeněji a sebejistěji.

Příště to bude chtít ženu

„Příště už ale budete muset točit o ženě,“ apeluje na producenta a režiséra seriálu Kennetha Billera na červeném koberci jedna z novinářek. „Nebojte, třetí série opravdu bude o dámě, ještě vám ale nemůžu prozradit které,“ říká. Frida Kahlo ani Marie Curie to ale dost pravděpodobně nebude. „Nechceme z toho udělat seriál o vědcích a malířích, géniové se dají najít i v jiných oborech,“ upozorňuje.



„Když se na to ale podíváte detailněji, Génius: Picasso je z velké části o ženách. Jediné, o co jde, je to, že nejsou v názvu,“ dodává Biller a přechází k herečkám, které odvádí do sálu na slavnostní premiéru. Pak už následuje jen pompézní večírek v Gatsbyho stylu, kde přítomné vítají zástupy lidských soch pomalovaných po vzoru Picassa. A to i přestože je venku třináct stupňů. Pro umění a krásu se prostě musí trochu trpět. Ve jménu slavného malíře to místní modelové a modelky údajně dělají s radostí.



Televizní diváci si v Česku na premiéru seriálu budou muset počkat ještě do neděle 24. dubna, mezitím však kanál National Geographic do světa vypustil druhý trailer, prozatím pouze v angličtině.

Druhý trailer k seriálu Génius: Picasso: