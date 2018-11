Dana Zátopková GEN završí, Roden i Trumpová odmítli. Kdo vám chybí?

Rekordy čtvrté řady cyklu GEN * Nejstarší z osobností: Dana Zátopková (96 let), o rok mladší Zdeněk Sternberg * Nejmladší z osobností: Petra Kvitová (28 let), o dva roky starší Markéta Irglová * Nejsledovanější portréty: Hana Zagorová, Bohdan Pomahač (oba přes milion diváků) * Nejstarší režisér: Dušan Trančík (72 let) * Nejmladší režisér: Jiří Mádl (32 let)