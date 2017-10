Střet matky s učitelkou. Vilma Cibulková rozplétá gordický uzel

„To je v Americe dost velký průšvih, protože tenhle prohřešek se s dětmi táhne celý život a většinou se pak nedostanou na vysoké školy,“ vysvětluje Vilma Cibulková, která se v novince divadelního spolku SpoluHra nazvané Gedeonův uzel objeví v roli matky vyloučeného jedenáctiletého Gedeona.

Co za tragédii se vlastně stalo, když učitelka sáhla k tak krajnímu řešení, diváci zjistí v první třetině hry. „Název je připomínka gordického uzlu. Každá z žen se k problému staví jinak, každopádně jej nehodlají hned rozetnout,“ vysvětluje Cibulková a dodává, že více k ději prozradit nemůže, aby nebyl divák ochuzen o napětí, které v sobě hra současné americké autorky Johnny Adamsové nese.

„Je tam úplně všechno, nejen střet matek a současných učitelek. Mám ráda divadelní hry, ze kterých odcházím a nemohu je dostat z hlavy ještě dalších pár dnů – a tohle je přesně ono,“ popisuje herečka, která se na několika svých posledních premiérách podílela zároveň i jako režisérka. „Tady se ale nechávám vést, máme vynikajícího režiséra Petra Strnada, je to můj dlouholetý kolega a přítel,“ vysvětluje.

Nejšťastnější volba

Cibulkové sekunduje Kateřina Kaira Hrachovcová; herečky se na divadle potkávají poprvé. „Byla to úplně nejšťastnější volba, je to nádherná, přemýšlivá, éterická bytost. Přesně, jak jsem si ten protipól matky představovala,“ přibližuje Cibulková spolupráci. „Když jsem si hru poprvé přečetla, tak jsem si říkala, že si to musím přečíst znova. Jsem zvědavá na zpětnou vazbu od diváků, velmi se na to těším,“ dodává ještě k novince, kterou od 20. října uvádí pražská La Fabrika.

Vedle Gedeonova uzlu je možné dvojnásobnou držitelku Thálie vidět ještě v nově otevřeném Divadle Na Perštýně, kde pokračuje nastudování hry Magická hodina a kde chystá i další projekty.