Otroci a uprchlíci obsadili Rudolfinum. Inspiroval i Kendrick Lamar

17:43 , aktualizováno 17:43

Odvážný krok ve své dramaturgii učinila pražská Galerie Rudolfinum. V rámci nové výstavy Domestic Arenas kurátoři propojují žánry videoartu, hudebního videoklipu i angažovaného dokumentu. Využívají tak prostor inovativním způsobem, zatímco se snaží upozorňovat na zásadní společenské problémy.

Omer Fast, Continuity, 2012, Video Still | foto: Omer Fast, Courtesy of the Artist