VIDEO: Náš dům se ve tmě ztrácí. Vondráčková nazpívala píseň k pohádce

Všechny milovníky pohádek prý osloví kniha Fína Čokoláda vyprávějící o dobrodružstvích čokoládové holčičky Fíny a jejích přátel, kteří žijí v Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře. Knihu o síle kamarádství, ale i zlobě a kouzelné moci čokolády napsali Veronika Hájková a Filip Rožek. Ilustracemi ji doplnili Veronika Vacenovská a Lukas Weird.

Stejnojmennou audioknihu namluvila a titulní píseň k ní nazpívala Lucie Vondráčková. „Kniha mě okouzlila, s nabídkou spolupráce jsem proto souhlasila okamžitě. Na rozdíl od autorů, ilustrátorů, zvukařů a dalších, kteří na vzniku takového projektu pracují ‚od nevidím do nevidím‘, je to pro herce většinou šlehačka na dortu. Za den máte všechno krásně namluvené, nazpívané. Byla to radost,” řekla k novince Lucie Vondráčková.

V audioknize je navíc pět písniček, všechny napsal a otextoval Lukáš Fišer. Vedle Vondráčkové zpívají Milan Peroutka, Jiří Krampol a další. Animovaný klip Fína Čokoláda, který na iDNES.cz představujeme v premiéře, vznikl v Táboře ve studiu Apeman.cz v režii Kristiána Popivčáka a Jakuba Dvořáka.