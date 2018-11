O fotografovi Kratochvílovi nařčeném ze sexuálního nátlaku vzniká film

Snímek líčící příběh tří generací rodinného klanu fotografů vychází z klíčového okamžiku v ži­votě Michaela Kratochvíla, který žil za železnou oponou a až do své puberty se domníval, že jeho otec Antonín je mrtvý. Pak zjistil, že je nejen živý, ale spíše živel a ještě k tomu mezinárodní celebrita.

Antonín Kratochvíl strávil první roky dětství v pracovním táboře ve Vinoři u Prahy, kam byl jeho otec Jaroslav s rodinou v padesátých letech vystěhován z Lovosic, kde měl fotoateliér. V osm­nácti Antonín emigroval z Československa, svého syna Michaela tak opustil ještě před jeho narozením.

Prožil rok v rakouském uprchlickém táboře a něko­lik měsíců ve švédském kriminále, bojoval v Čadu v barvách francouzské cizinecké legie, odkud se mu podařilo utéct. V Amsterdamu vystudoval fotografii, úspěchu dosáhl v Americe, fotil celebrity i válečné konflikty, pracoval pro Newsweek či Vogue.

Po téměř dvaceti letech se vrátil do vlasti, kde se poprvé setkal se synem Michaelem, jenž se také stal fotografem. V Černobylu, kde natáčení začalo, spolu pracovali už několikrát, Michael se však z otcova asistenta vypracoval v rovnocenného fotografa, takže na cestě oba pořídí portrét toho druhé­ho.

„Chci udělat film o hledání identity, což je téma vycházející z Antonínových fotografií. Bude to i film o svobodě, za kterou člověk často zaplatí velkou cenu. A především bude o lásce mezi synem a otcem, kdy Michael do osmnácti let o svém otci nevěděl,“ vysvětluje Sedláčková, která sama emigrovala koncem 80. let a dodnes žije střídavě v Praze a Paříži.

Producent Martin Hůlovec dodává charakteristiku obou hlavních postav: „Michael je kliďas, Antonín rozbouřený oceán. Michael introvert, Antonín showman. Michael se vyjadřuje distingovanou češtinou, Antonín mluví i v sedmdesáti jako klacek z periferie. Ale jinak se syn otci neuvěřitelně podobá.“

Antonín Kratochvíl patřil k zakládajícím členům věhlasné agentury VII Photo. letos v létě se objevila svědectví, že někteří z editorů či fotografů včetně Kratochvíla se dopouštěli „útoků, nežádoucích kroků či komentářů“ vůči kolegyním. Kratochvíl obvinění odmítl. Na otázku, zda dokument kauzu zmíní, přišla odpověď, že „film řeší celý život Antonína Kratochvíla“.

Na podporu vzniku dokumentu uspořádá Leica Gallery Prague 4. prosince veřejnou aukci fotografií Antonína Kratochvíla, jíž se jejich autor i se svým synem osobně zúčastní. Posléze bude v galerii také výstava snímků z natáčení filmu, který vstoupí do kin v roce 2020.