Mladý, hvězdný, zamilovaný. To je Jan Žižka, film za půl miliardy korun

Když režisér Petr Jákl představoval hvězdnou sestavu svých zahraničních herců, opakoval, že sám tomu pořád ještě nemůže uvěřit. „Sehnat je bylo složité, těžké, opravdu neskutečné,“ líčil.

Nicméně povedlo se. Americký hrdina Inferna či Nepřátel Ben Foster, který bude Janem Žižkou, a britský herec William Moseley v roli jeho bratra Jaroslava spolu už kdysi pracovali, takže Moseley při vzpomínce vysekl kolegovi poklonu a Foster odpověděl „Díky, brácho“.

Moseley se do Prahy vrátil třináct let poté, co v barrandovských ateliérech točil úvod série Letopisy Narnie: „Tehdy jsem byl kluk ve středověkém kostýmu, teď budu muž ve středověkém kostýmu.“

V Anglii se narodila rovněž australská herečka Sophie Lowe známá třeba z Vlny, která si zahraje Kateřinu. „Bylo to rychlé, řekli mi: Příští víkend vás potřebujeme v Praze. A to bylo před týdnem,“ prozradila někdejší modelka, která se těší na vysněné historické kostýmy.

„Scénář je silný a má velké srdce; totéž mohu říci o Jáklovi,“ prohlásil Foster, který v Česku už několik týdnů zkouší hlavně bojové scény. „Jen musím kvůli kondici vynechat své oblíbené thajské jídlo,“ poznamenal Foster, čímž nahrál svému kolegovi Tilovi Schweigerovi, proslavenému díky snímkům Hanebný pancharti či Král Artuš.

„Já taky miluju thajskou kuchyni, ale na rozdíl od Bena si ji mohu dopřát, protože hraju v podstatě politika,“ shrnul svou roli Rožmberka německý herec, jenž u nás už také natáčel, před deseti roky film Rudý baron. Při startu natáčení se přidá i Michael Caine v roli šlechtice Borše, pouze jedna klíčová historická postava dosud tají svého představitele: král Václav IV. „Dohodli jsme se teprve před okamžikem, nechám si to ještě pro sebe, ale je to také silná herecká osobnost,“ naznačil Jákl.

Svého „šéfa“ nezná ani Marek Vašut, který ztvární králova komorníka. O účast na projektu Jan Žižka si prý poprvé v životě sám řekl: „Přes třicet let jezdím na koni, dělám historický šerm, s Petrem Jáklem se známe roky, tak jsem mu zavolal – Neexistuje, že bych v tom nehrál, opovaž se! A protože je hodný, poslechl,“ žertuje Vašut.

Na rozdíl od Jákla, jenž se vyznal z obdivu k historickým filmům Poslední samuraj či Gladiátor, však Vašut připomněl a zahraničním kolegům vysvětlil, že máme v národní kinematografii slavnou husitskou trilogii: „A to je hodně vysoká laťka, kterou musíme přelézt, podlézt, nebo, jak doufám, přeskočit!“

Kdo koho hraje Ben Foster - Jan Žižka Michael Caine - Boreš Til Schweiger - Rožmberk William Moseley - Jaroslav, bratr Žižky Sophie Lowe - Kateřina Marek Vašut - komorník krále Václava IV. Jan Budař - Matthew

I režisér ví, že musí čekat jak srovnávání se snímky Otakara Vávry, tak s případnými polemikami historiků. „Ale my máme tu výhodu, že se zaměřujeme na jiné, méně zmapované období Žižkova života, na jeho mládí,“ zmiňuje Jákl původní scénář Marka Dobeše, který postupně upravili.

„Navíc vše konzultujeme s historikem Jaroslavem Čechurou, nicméně o některých věcech se ani odborníci nedohodnou. Když jsem je obvolával, abych zjistil, o které oko Žižka nejprve přišel, o pravé, nebo levé, byly jejich názory padesát na padesát,“ směje se.

A ještě v něčem se projekt za dvacet milionů dolarů, v němž se objeví i Ondřej Vetchý či Jan Budař, bude lišit od školní výuky o slavném vojevůdci. Jákl totiž naznačil, že jeho Žižka může být zamilovaný: „Zajímají mě emoce a zlom, kdy se mladík změní v bojovníka.“