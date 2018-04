Točí se Hovory s TGM. Masarykem je Martin Huba, Čapkem Jan Budař

„Film o dvou mimořádných mužích vypráví o tom, že emoce mohou být někdy silnější než myšlenka i u tak výjimečných lidí,“ říká režisér Jakub Červenka. „Chceme připomenout základy, na nichž naše republika vznikla, a těmi jsou myšlenky demokracie, tolerance, pravdy a lásky.“

Kniha Hovory s T. G. Masarykem vznikala během roku 1928 a vyšla k 10. výročí založení Československa. Filmové Hovory s TGM půjdou do kin 18. října, v den oficiálního prohlášení nezávislosti československého národa. Letos navíc uplyne osmdesát let od smrti Karla Čapka.

Pavel Kosatík vycházel při psaní scénáře z knihy i z dosud nezveřejněných Masarykových dopisů. „Masaryk a Čapek jsou dost možná tím nejlepším, co jsme během sta let měli. Do jejich příběhu v přímém přenosu jsme chtěli vložit celý jejich život a dynamiku,“ dodává Kosatík.

Film líčí, jak roku 1928 Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topoľčiankách Masaryka, aby mu nabídl část honoráře za knihu jejich hovorů. Prezidentovi však jeho dcera zakázala knihu vydat, takže spěchající spisovatel se postupně ponoří do vzrušené debaty.

Mimo dcer a politiky v ní dojde i na osobnější témata, Masaryk dokonce hovoří o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. „Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova,“ slibují tvůrci.