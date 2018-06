Do Varů míří Terry Gilliam a hrdina z věznice Shawshank Tim Robbins

Pětatřicetiletá kanadská herečka, která si vyzkoušela i režii a produkci, zahájila svou kariéru před kamerou ještě dětskou rolí v roce 1993 právě slavným Pianem. Nejnovější ceny sbírala za seriál True Blood: Pravá krev, mezitím hrála ve filmech Amistad nebo 25. hodina, popularitu jí získala komiksová série X-Men, kde ztvárnila Rogue, a otevřeně se hlásí k bisexualitě.

Kalifornský rodák Tim Robbins oslaví na podzim šedesátiny. Nesmrtelnost si vysloužil už v roce 1994 po boku Morgana Freemana ve vězeňském dramatu Vykoupení z věznice Shawshank, figurujícím v anketách jako nejlepší film všech dob. Vedle Tajemné řeky měl výrazné role ve filmech Hráč, Záskok či Válka světů, z režijních prací se cení hlavně Mrtvý muž přichází. Před časem oznámil, že chce v Praze natočit špionskou romanci z éry sametové revoluce. Na festivalu prý Robbins dokonce vystoupí se svou kapelou.

Terry Gilliam, americký režisér (Brazil, Dvanáct opic, Strach a hnus v Las Vegas) a člen kultovní skupiny Monty Python se ve Varech ukáže už podruhé, poprvé sem zamířil už v roce 2006.

V porotě karlovarské soutěže zastoupí Česko děkan FAMU Zdeněk Holý, původně kritik a teoretik. Má také produkovat film Radima Špačka Lesní vrah, ke kterému napsal scénář. Akademický senát nedávno navrhl Holého odvolání pro údajné nedemokratické metody, rektor AMU se však za děkana postavil.

Již zveřejněný program doplní sekce První podání, v níž své snímky pod patronací nadnárodní organizace European Film Promotion uvede deset mladých režisérů z Evropy, tentokrát bez domácího zástupce. HBO zase do Varů přiveze dokument o zesnulém herci Robin Williams: Come Inside My Mind, a to včetně jeho režisérky.