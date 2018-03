Konec nudy v Brně? Festival přiveze i oblíbenou kapelu Enter Shikari

17:58 , aktualizováno 17:58

Multižánrový festival Maraton hudby Brno ohlašuje novou scénu s názvem Urban Rock. Premiérový ročník chce od 10. do 12. srpna na brněnské výstaviště přilákat tisíce návštěvníků. Prvními oznámenými jmény jsou kapely Enter Shikari, The Adicts nebo Little Big.