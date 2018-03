Festival Soundtrack zahájí Čechomor s legendárním filmem Rok ďábla

Ve čtvrtek 30. srpna se na festivalu Soundtrack Poděbrady představí fiktivní dokument režiséra Petra Zelenky Rok ďábla v originálním koncertním pojetí za doprovodu symfonického orchestru a s projekcí nejlepších scén z filmu.

Snímek z roku 2002 si získal srdce diváků i filmových kritiků. Umístil se v první desítce nejnavštěvovanějších filmů roku a získal i řadu prestižních filmových ocenění. „Rok ďábla je příběhem člověka, který se sice dokázal vypořádat s démony současného světa, ale nakonec osaměl. Čechomor naštěstí není díky svým písničkám a fanouškům nikdy sám. Jejich koncerty mají neskutečnou atmosféru a energii. Lepší zahájení festivalu jsme si nemohli přát,“ říká Michal Dvořák, zakladatel a ředitel festivalu.

Podoba speciálního koncertu s projekcí nyní vzniká a členové Čechomoru jsou zatím spíše tajemní. „V podstatě to nebude Rok ďábla. Jistě znáte aktuální Zelenkův seriál Dabing Street. Tak my ten film prostě předabujeme,“ naznačuje Karel Holas. Zvláštní uvedení Roku ďábla bude součástí letošních oslav třiceti let Čechomoru na scéně.

Hlavní hudební program festivalového víkendu bude pokračovat v pátek profilovým koncertem českého hudebního skladatele a držitele Českého lva Ondřeje Soukupa. Ve světové premiéře za doprovodu symfonického orchestru zazní suity z jeho nejslavnějších titulů – Oscarem oceněného snímku Kolja a filmů Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Lída Baarová, Requiem pro panenku či Akumulátor 1.

Sobotní večer bude patřit francouzskému hudebnímu skladateli Ericu Serrovi. Ten do Poděbrad přijíždí se světovou hudební a vizuální show, během které zazní největší hity z kultovních filmů režiséra Luca Bessona Pátý element, Leon, Brutální Nikita, Magická hlubina nebo z hollywoodského trháku James Bond: Zlaté oko.

Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou v předprodeji v síti TicketLIVE. Další kulturní a doprovodný program bude během festivalového víkendu zdarma.