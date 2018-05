Tři ženy chtějí Zlatou palmu. Porotu v Cannes vede Cate Blanchettová

V sekci Týden kritiky bude uveden koprodukční polsko-švédsko-český film Fuga.

Na přehlídce Cannes Classics se objeví digitálně restaurované Démanty noci od režiséra Jana Němce.

Festival vzdá hold nedávno zemřelému tvůrci Miloši Formanovi.

Sedmnáctiletý Jan Karel Pavlík pronikl do krátkometrážní sekce Cannes Court Metrage se svou studentskou prací Hovno 2028.

Producent Radovan Síbrt se účastní akce Producers on the Move.