Deneuveová nakonec na Febiofest nepřijede. Cenu převezme Aznavour

„Agentka Catherine Deneuve nám pár hodin před jejím nástupem do letadla oznámila, že ošetřující lékař bohužel cestu letadlem nedoporučil. Dohodli jsme se s agentkou, že nás bude o stavu Catherine informovat, a pokud by to bylo jen trochu možné, rádi ji v Praze přivítáme kdykoliv v průběhu festivalu,“ uvedla tisková mluvčí festivalu Gabriela Vágner.

Ačkoliv velká část veřejnosti zná Charlese Aznavoura především jako zpěváka či spolupracovníka Edith Piaf, svou první filmovou roli si vyzkoušel už ve dvanáctil letech ve filmu Válka kluků. V šedesátých letech pak přišly zásadní role ve filmech Taxík pro Tobruk nebo Střílejte na pianistu.

Od devadesátých let se však francouzský zpěvák začal na obrazovkách i plátnech objevovat méně a méně. Věnoval se hudbě a čas od času i té filmové. Zaslechnout ji diváci mohli ve snímcích Čas vlaků nebo slavném Plechovém bubínku z roku 1979.

„Máme velkou radost, že se našeho festivalu zúčastní taková legenda. Těšíme se večer na pana Aznavoura v Obecním domě a tak trochu doufáme, že když si na to pódium půjde pro Kristiána, že nám třeba i zazpívá,“ vyjádřil se ředitel Febiofestu Kamil Spáčil. Festival začíná dnes večer v Praze a potrvá do 23. března.