RECENZE: Gestapák je Deppova satisfakce. Fantastických zvířat ale ubývá

Traduje se, že každý literát píše po celý život vlastně stále jednu a tutéž knihu. Platí to i pro autorku Harryho Pottera, která v druhém dílu série Fantastická zvířata zavítala do kouzelnické školy v Bradavicích, byť za tehdy mladším profesorem Brumbálem, tudíž v časech před potterovskou kronikou.

Ovšem vedle variací jediného nápadu v různých podobách si J. K. Rowlingová osvojila též hollywoodský zákon, podle něhož druhý díl zosobňuje pouhou vycpávku pro inkasování tržeb během čekání na následující epizodu. Přesně tak působí Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny.

Na konci prvního dílu dopadl „hodný“ kouzelník čili Eddie Redmayne „zlého“ mága neboli Johnnyho Deppa. Hned v úvodu „dvojky“ se však vězni podaří trikově efektní, ač dost brutální útěk, takže následující dvě a čtvrt hodiny ho hledají znovu. A ve finále, které si Depp v proslovu dokonalého manipulátora k zfanatizovaným stoupencům labužnicky vychutnává, se naznačí, že rozhodující střetnutí přijde zas až za dva roky. Nebo možná ještě později, sága totiž už slíbila i čtvrtý díl na rok 2022 a pátý na letopočet 2024.

Pravda je, že Depp coby mystický druh gestapáka tady zažívá velkou hereckou satisfakci. Jude Law zase dává Brumbálovi přitažlivou ležérnost a Redmayne zůstává dojemně nesmělý. Zato většina dam splývá v jeden fádní prototyp brunetky – a co se zvířat týče, hrají druhé housle.

Hon za banalitou

Přitom právě bizarní mazlíčci poskytovali odvozenému projektu jedinečnost, a kdykoli se dostane ke slovu „domácí zoo“, překrásně vybudovaný svět znovu učaruje. Jenže tvůrci jej příliš často opouštějí, navíc kvůli banalitám: sledují jednak milostné trable hned několika párů, jednak rovněž vícenásobný hon za tajemstvím původu, což obojí je nuda.

Kromě zvířat ubylo humoru a pohody, ba i počasí se zkazilo, střídají se jen lijáky s bouřemi. Příjemný návrat k podstatě dětského dobrodružství představuje návštěva ve škole magie, neboť i předpotterovští čarodějové jsou vesměs jejími absolventy, ovšem současně to znamená vysvětlující odbočky do jejich studentské minulosti.



Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Velká Británie / USA, 2018, 134 min Režie: David Yates Scénář: J. K. Rowling Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Johnny Depp, Jude Law, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Claudia Kim, Carmen Ejogo, Jessica Williams, Ólafur Darri Ólafsson, Callum Turner, Victoria Yeates a další Hodnocení­: 55 %

A jak se postavy spíše druholigového typu neúměrně množí, hlavní hrdina i se svými živočichy ustupuje do ústraní, aby mohly odvyprávět své doplňkové příběhy. Převážně jde o tklivé telenovely z těžkého dětství, kde nechybí ani motiv ve stylu Titaniku, ani rozprava trojice jako z Cimrmana: „Ty jsi můj bratr? – Ty jsi sestra? – A kdo jsem já?“ Pomalu aby divák ke vstupence do kina dostával příručku s rodokmeny aktérů, třebaže obrázkovou encyklopedii fantastických zvířat v čele s hřívounem by uvítal spíše.

Co rozhodně nepotřebuje vysvětlivky, je plakátové poselství, jak snadno si obratný kazatel pod rouškou boje za svobodu může podrobit oddanou sektu následovníků. Takže divák, kterému výbušnější pyrotechnické efekty nedokážou nahradit prořídlé stádo zvířátek, se musí spokojit s působivými detaily, počínaje oživlými sochami a konče doslovnou ilustrací klasické pohádkové věty „celé město bylo zahalené černým flórem“. Ovšem hravosti a poezie se sotva dočká.