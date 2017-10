VIDEO: Z bokovky odnes si oka tik, zpěvačku svádí nevěrník

Singl je ochutnávkou z připravovaného alba, které bude na rozdíl od loňské debutové desky nazpívané kompletně v češtině. Za texty stojí zpěvačka Lucie Vonásková.

„Realita je taková, že většina publika si vymazlený anglický text na koncertě nezazpívá a neprožije, takže jsem začala pracovat na textech v češtině. Byla pro mě výzva napsat něco smysluplného, ale celý ten proces jsem si náramně užila,“ říká zpěvačka. „Teď si Nevěrníka zazpívá i její babička,“ směje se kytarista Libor Balušík.

K nahrávání kapela přizvala producenta Borise Carloffa. „Zaujali mě svou punkovou energií. Řekl jsem si, že by bylo hezké jí dát směr, učesat to a udělat tak, aby tam ta energie zůstala. Doufám, že to kapelu nakoplo dobrým směrem,“ líčí Carloff.

Natáčení klipu se neslo ve smyslné atmosféře, o ústřední hrdinku usilovala hned dvojice „nevěrníků“ v podání českých modelů Daniela Vojtěcha a Ladislava Staňka.