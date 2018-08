Objímá mě plyšák Pú, vylíčil Ewan McGregor v roli Kryštůfka Robina

Herec známý z Trainspottingu či Star Wars tvrdí, že je mu postava Kryštůfka Robina sympatická. „Ohromně mě bavilo ji hrát, jako by se ve mně ukrývala už hodně dlouho. A když mě objímal Pú, připomínal mi mého starého medvídka,“ dodal Ewan McGregor.

Čím si vás role získala?

Scénář na mě udělal poměrně velký dojem. Moc se mi líbilo, že z chlapce Kryštůfka Robina je muž v mém věku a medvídek Pú se k němu vrací v nelehkém období jeho života. Má dceru, s níž si nejsou příliš blízcí, on si to uvědomuje a rád by se s ní sblížil. Rozhodně i ona působí dojmem, že by se chtěla sblížit s ním, a jakožto otce několika dcer mě to velmi oslovilo.

Jak vypadají kulisy příběhu?

Když jsem se díval na věci natáčené v ulicích současného Londýna, který jsme proměnili v město z roku 1949, vypadalo to ohromně realisticky. Podílel jsem se na spoustě historických filmů, někdy mohou působit přehnaně a divák začne vnímat, že nejde o skutečné prostředí. Ale tady tomu tak není.

Co prozradíte o Hayley Atwellové, která hraje vaši manželku, a Bronte Carmichaelové v roli vaší dcerky?

Hayley zbožňuji už od té doby, kdy jsme spolu a s Colinem Farrellem natáčeli film Woodyho Allena Kasandřin sen. A Bronte je moc milá, ohromně přirozená a také velice realistická, protože se nenechá ničím ovlivňovat.

Jak jste se cítil, když jste stál před kamerou po boku plyšového medvěda?

Některé záběry jsme museli natáčet se zástupnými medvědy, říkali jim vycpanci. Nejsem si jistý, jestli to byl americký termín nebo prostě filmařský, ale byli to v podstatě normální plyšoví medvídci. Takže když jsme dělali první záběry, režisér Marc Forster geniálně obsadil pomocné herce do rolí Púa, Tygra, Klokanice a Ijáčka, kteří je při natáčení zastupovali. Celý film by bez nich nebyl ani zdaleka tak účinný.

Jak ta plyšová zvířata vypadala?

Byla překrásná, vyhlížela velice opravdově a působila trochu opotřebovaným dojmem – například medvídek Pú měl na břiše trochu ohlazenější místo. Všechna vypadala, jako by byla skutečně třicet let let zavřená v krabici s hračkami.

Co si podle vás diváci z filmu odnesou?

Myslím si, že diváky Kryštůfek Robin překvapí, a domnívám se, že právě o to šlo zakladateli studia Waltu Disneymu od samého počátku. Tedy o filmy pro děti, ale přitom nejen pro ně.