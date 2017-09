RECENZE: Anastacia sází na evoluci, její novince však chybějí hity

Americká zpěvačka Anastacia byla od začátku zajímavým úkazem na hudební scéně. Její první desky, včetně třetího eponymního alba z roku 2004, které ji dostalo do nejširšího povědomí, vycházely ještě v době, kdy neexistoval YouTube a do nadvlády sociálních sítí nad informačními toky taky ještě nějaký rok zbýval.

Posluchač tedy konzumoval hudbu prostřednictvím rádií, a proto mohl být písničkami tehdy šestatřicetileté Američanky zaskočený. Za tím silným hlasem, jenž zněl z hitů jako Sick and Tired nebo Welcome to My Truth, totiž tušil spíše zhýralou černošku než drobnou blondýnku. I to bylo součástí zpěvaččina kouzla. Výrazný chraplavý mezzosoprán a samozřejmě silné skladby.

Hlas je pořád dobrý

Dobrá zpráva zní, že po hlasové stránce je to i na aktuálním albu Evolution stále ta „stará dobrá“ Anastacia. Ačkoliv zpěvačce, která se už musela potýkat s Crohnovou nemocí či srdečními arytmiemi, před několika lety podruhé diagnostikovali rakovinu prsu, i tentokrát se s ní vypořádala a zůstává hudebně pořád při síle.

O něco horší to je bohužel v rovině autorské či spoluautorské, protože pod většinou skladeb se Anastacia spolupodepsala s dalšími skladateli, textaři a producenty.

Celkově album sice lehce vyčnívá nad dnes běžnou produkci generického r’n’b, kde rozlišit dvě různé skladby představuje často nemožný úkol, to je však spíš zásluha nízké laťky současného hudebního průmyslu než kvalit jednotlivých položek na desce. Přesto však další hit jako třeba Left Outside Alone z alba Anastacia budeme na Evolution hledat marně.

Mezi nejzábavnější kousky z desky patří pěkně oldschoolová skladba Reckless s dokonale zařezávajícími kytarami, dechy a náladou odkazující až k památným dobám detroitského Motownu.

Potěší i písnička Redlight, kde Anastaciin hlas velmi dobře vyniká. Naopak úvodní skladba a pilotní singl k desce Caught in the Middle si pravděpodobně brousil zuby na to, že zopakuje úspěch někdejších zpěvaččiných hitů. Přestože je to mohutně vystavěná r’n’b pecka, nějak v sobě nenese nic, co by mělo přetrvat.

Z opačného pólu potom posluchače chytí za srdce balada My Everything, ryze milostné vyznání podpořené klavírem a smyčci, jehož kouzlo tkví především v přímočaré jednoduchosti, se kterou je podávané.

Jak už bylo řečeno, ani další písně na desce nejsou vůbec špatné. Jen prostě kloužou po povrchu víc, než by bylo záhodno. Takže pokud mělo být album Evolution velkým návratem na výsluní, povedlo se to tak z poloviny.

Evolution Anastacia Hodnocení­: 65 %

Anastacia však prokazuje, že to kouzlo, kterým před lety dostala svět do kolen, v sobě pořád ještě má.

Zkrátka Evolution je nahrávka, která fanoušky jistě potěší a náhodného posluchače určitě neurazí, natolik jde o vkusnou kolekci písní, které se dají poslouchat vícekrát než jednou. Nějakým nesmrtelným a setrvalým zářezem do hudební historie však Anastaciina novinka nejspíš nebude.