VIDEO: Dotýkat se hvězd zpíváme líp než kdysi, vzpomíná Gott s Pilarovou

Další duetovou předělávkou je skladba Rozhoupej zvony s Alešem Cibulkou, kterou Pilarová původně nazpívala s Jaromírem Mayerem v roce 1969. Mezi novinky patří duety Pták Fénix s Josefem Voltrem, Řeka s Tomášem Ringelem, překvapivě i píseň Brno s raperem El Nino nebo Montiho Čardáš v Vojtěchem Dykem.

Ten se křtu nemohl zúčastnit, Karel Gott však dorazil. „Evu jsem poprvé slyšel v roce 1960, kdy jsem ještě pracoval v ČKD. Vzhlížel jsem k ní jako k zjevení,“ vzpomínal na zpěvaččiny začátky. „Potkali jsme se potom při natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů a pro mě bylo splněným snem, že jsme dostali původní českou skladbu od Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. A byla to právě ta nádherná pecka Dotýkat se hvězd.“

Zpěvák připustil, že původní verze duetu měla chyby, které by nejraději přezpíval. „Kdyby nám tenkrát někdo řekl, že to ještě budeme zpívat v roce 2018 a nazpíváme to lépe... a ono se to stalo!“ dodal Gott.

Pilarová ovšem svému kolegovi kompliment vrátila: „Když jsem přijela do Prahy, slyšela jsem v kavárně Alfa zpívat právě Karla Gotta s kapelou Karla Krautgartnera. Říkala jsem si – Co tady v té Praze dělám? Proč já bych měla zpívat po divadlech, když takovýhle obrovský nádherný hlas zpívá po kavárnách?“