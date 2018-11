VIDEO: Rasistické a homofobní texty nejsou žádná tvorba, tvrdí Burešová

„Probudila jsem se ráno, teda ve dvanáct... a máma mi poslala článek, že jsem vítěz, tak to bylo super,“ přiznává Eva Burešová známá aktuálně například z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. „Začala jsem přemýšlet nad tím, že bych měla udělat něco vlastního. Nebude to asi deska, jak jsem měla v plánu. Ale prostě mi to chybí.“

V diskusích po vyhlášení čtenářské ankety se nejvíc skloňovala jména Řezníka a kapely Ortel, kteří uspěli ve zbylých kategoriích. „To ses dostala do super party, psali mi lidi. Ale já to beru pozitivně. To oni se dostali do dobré party.“ říká zpěvačka.

„Baví mě Martyho frky, které Řezník také dělá. Jeho hudební tvorba není můj šálek kávy, ale ať si každý poslouchá, co chce,“ uvažuje Burešová. „Ortel vůbec ne. Mám ráda, když někdo vyjadřuje svůj názor, ale rasistické a homofobní texty, které záměrně v lidech vyvolávají nenávist, to pro mě není žádná tvorba.“