VIDEO: Podívejte se, kdo a s čím chce bojovat o letošní Eurovizi

18:59 , aktualizováno 18:59

Dvě zpěvačky, dva zpěváci a dvě kapely jdou do klání o postup do semifinálového kola písňové soutěže Eurovize, jež se koná letos v květnu v Lisabonu. Žánrově jde o pět popových skladeb a jednu rockovou. Podívejte se, kdo až do 22. ledna usiluje o hlasy fanoušků.